„Už od otevření je zájem určitě větší než loni, to jsme měli návštěvnost mezi 2-3 tisíci lidí. Zájem je i o přednášky, teď právě skončila přednáška o pracovních smlouvách a byl plný sál,“ hodnotí dopolední část veletrhu Jana Brabcová, jednatelka pořádající společnosti Grafia. Více než polovinu návštěvníků tvoří mladí lidé. U stánku Sony DADC postává skupinka studentů a pročítá si informační letáčky. „Zatím se jen tak rozhlížíme, jsme maturitní ročník, tak zkoumáme možnosti do budoucna,“ říká osmnáctiletá Nela Zelenková z Plzně. „Ideální by byla práce nejlépe v administrativě, ekonomice nebo potravinářství. Zatím nás tu ale nic konkrétního nezaujalo,“ doplňuje ji devatenáctiletá Veronika Pěnkavová. Právě společnost Sony DADC Plzeň nabízí šanci v administrativě i studentům. „Musí ale dobře ovládat anglický jazyk a nejlépe také francouzštinu a němčinu,“ upozorňuje Zuzana Jenčíková, HR oficce náborář společnosti. V jejich firemním provozu ve Štěnovicích naopak mají šanci zkušení lidé s technickou praxí a vzděláním v oboru elektro. Potencionální zaměstnance lákají na jazykové kurzy, odborná školení nebo stravenky.