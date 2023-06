Byl zasažen přímo do srdce. Policisté uctili památku svého kolegy

Policisté z Plzeňského kraje uctili památku svého kolegy, poručíka Jiřího Hrubého, který zahynul ve službě. Je to už 25 let, co byl tento policista z Plzně smrtelně raněn při přestřelce se Srbem Fehimem Hanušou a jeho synem Fatmirem. „Jeho památku si každoročně připomínáme a nikdy nezapomeneme,“ uvedla krajská policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Od smrtí poručíka Jiřího Hrubého uplynulo už 25 let. Jeho kolegové ale nezapomněli a i letos uctili jeho památku. Foto: ČR | Foto: Deník/Milan Kilián