Na nádvoří plzeňského pivovaru si milovníci burgrů přišli rozhodně na své, tolik druhů na jednom místě jen tak někde nenajdou. A ochutnávat měli rozhodně co. A to nejen z mas a sýrů, ale dokonce i hmyzu.

Burger Street festival v Plzni. | Video: Daniela Loudová

Křenící se kojot, Billy Kid, Black sheriff, Zatracenej šaman, Vykulenej paroháč, Mr. Burger, Big Don Burger, ale hmyzí i burger. To je jen minimum toho, co bylo k ochutnání na Street burger festivalu v Plzni na nádvoří pivovaru. Jelikož přálo konečně slunečné počasí, lidí se tam sešlo spoustu. Nemuseli si ale dát jen burger, v nabídce byly i sladké pochoutky jako churros, mini koblížky, makronky a podobně. Kdo se chtěl osvěžit, mohl si dokonce vychutnat i čerstvý kokos. Co se týče nápojů, nebyla samozřejmě nouze o pivo, jak jinak by tomu mohlo být v pivovaru, ale také nechybělo víno, nealko a různé míchané nápoje. Přišel si tak na své každý.

„Je nádherně, takže jsme si sem vyšli, že si dáme oběd, kávičku něco dobrého, jako sladkou tečku, a pak se posuneme o kousek dál na víno. Je tady toho nyní o víkendu hodně, takže si to chceme užít. A podobné festivaly, když vyjde počasí, tak nemají v Plzni chybu. Máme je rádi, dáme si něco netradičního, co si doma neuděláme, a užijeme si pohodičku," uvedla jedna z návštěvnic, která přišla s celou rodinkou, Alena Kohoutová z Plzně.

Zdroj: Daniela Loudová

A pochutnat si budete moci například i na Prvního máje v Přešticích, kde se bude konat na náměstí Street food festival.