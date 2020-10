Celý proces přípravy obnovy by pak měl vyvrcholit v roce 2024, kdy Doubravka oslaví jubilejních 100 let od chvíle, kdy se stala součástí takzvané velké Plzně.

„Masarykova třída je od nepaměti přirozeným centrem Doubravky a my jsme přesvědčeni, že by měla být i jeho výkladní skříní. Proto jsme při příležitosti 100. výročí od připojení Doubravky k velké Plzni zadali studii, která definuje její budoucí podobu. Studie vznikne na základě výsledků dotazníkového šetření, v rámci kterého budeme zjišťovat názor místních obyvatel či podnikatelů. Pro veřejnost chystáme i další akce včetně procházek po Masarykově třídě s odborníky a architekty. Uvidíme, zda nám to aktuální situace dovolí,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).

Názor na přeměnu Masarykovy třídy budou lidé moci vyjádřit v dotazníku, který je obsažen v říjnových Doubraveckých listech a rovněž je zveřejněn na webu a Facebooku úřadu a také na internetové adrese RozhodneteSami.cz/Masarykova. V návaznosti na dotazník vznikne studie, která v rámci Masarykovy třídy detailněji rozpracuje jednotlivá a páteřní místa bulváru. Také k nim se lidé budou moci vyjadřovat a případně navrhovat dílčí změny či úpravy.

„Studii bychom rádi měli hotovou do poloviny roku 2021, na ni pak navážou další stupně projektové dokumentace. Zároveň bychom chtěli dosáhnout toho, aby Radou města Plzně byl schválen koncept, na základě kterého by se v rámci budoucích úprav Masarykovy ulice postupovalo vždy v souladu se studií jako závazným podkladem. Přípravu konceptu chceme průběžně konzultovat s našimi občany. Věřím, že právě ke 100. výročí již budeme mít realizovány první úpravy prostoru, které si vytyčíme jako prioritní,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).

Doubravka nemá žádné náměstí nebo zásadnější prostor, než je právě Masarykova třída. Na této adrese se nachází nejdůležitější služby, ať už se jedná o úřad městského obvodu, polikliniku, poštu, gymnázium, obchodní dům Centrum, Habrmannův park nebo objekt bývalé konzervatoře, ze kterého by se mělo stát nové sídlo místního úřadu.

„Koncept úprav Masarykovy ulice bude řešit vizi její postupné transformace na moderní městkou třídu se všemi potřebnými kvalitami. Pozornost bude věnována zásadním místům, pěší a cyklistické dopravě, úpravám zeleně, označování provozoven, podobou předzahrádek, regulacím oplocení, umístěním potřebného mobiliáře a dalším možným problematickým oblastem,“ říká šéf projekčního studia Projectstudio8 Ondřej Janout.

Účast občanů na veřejném dění a investicích na území obvodu patří mezi programové priority současného vedení radnice. Po participativním rozpočtu neboli projektu Rozhodněte sami, se nyní jedná o další velkou akci, do které budou zapojeni obyvatelé obvodu.