„Trasa je dlouhá 4,2 kilometrů, je to okruh, který jsme na poslední chvíli kvůli bezpečnosti závodníků museli nepatrně upravit, pravidla všichni znáte,“ uvedl na začátku Lukáš Marešovský, jeden z členů pořádající Základní kynologické organizace Buková.

Sobotní klání v Bukové bylo zároveň druhým kvalifikačním závodem pro mistrovství světa belgických ovčáků (BO FMBB), které se koná v dubnu v Rumunsku. „Jedná se o závodníky, kteří se soutěže zúčastní s belgickými ovčáky. Kvalifikační skupiny zdejších závodů jsou muži, ženy – canicross a muži, ženy - bikejöring. Vítězové se stávají přímo členy reprezentačního týmu,“ upřesńil Deníku předseda Czech malinois klubu CMC Jaroslav Kratochvíl. „Úspěchy má naše reprezentace každý rok, věřím, že tomu bude stejně i letos," dodal.

Do Bukové dorazil také zkušený sportovec ze Stříbra Rostislav Job a nyní již kladrubská Lenka Žižková. „Já běhám teprve druhým rokem, ale baví mě to. Pojedu na koloběžce tažené jedním evropským saňovým psem,“ řekla Deníku před startem. „Tenhle mráz je skvělý pro psy, jim to vyhovuje, se závodníky je to horší, zebou ruce, dýcháte ledový vzduch,“ říká Job. Jeho slova potvrzuje po průjezdu cílem právě Lenka Žižková, která se přiznala, že si zapomněla vzít rukavice. „Dneska nemám dobrý den, při závodě jsem upadla, jsem ráda, že jsem celá. Ruce mám tak zmrzlé, až to bolí, ale to přejde. Šesté místo je parádní,“ usmívá se Lenka a drkotá při tom zuby.

Samotní psi majitele čas od času překvapí a zaskočí. Podobně tomu bylo i při bukovském závodu. Ve chvíli, kdy se měl na start postavit sportovec číslo 67, mu jeho pes prokousl pneumatiku u koloběžky. „Jojo, to se stává. Taky se psi porvou mezi sebou nebo překoušou kšíry,“ pokyvuje hlavou Job, který má s takovými situacemi také bohatou zkušenost. "Chci pochválit skvělou organizaci dnešního závodu," dodal a souhlasně se vyjádřili i nedaleko stojící musheři.