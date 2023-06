Unikátním způsobem vítali v Lobezském parku zástupci čtvrtého plzeňského obvodu společně s pedagogy mateřských a základních škol budoucí prvňáčky.

Předškoláci z Doubravky postoupili z mateřinek do prvních tříd základních škol v kouzelnickém stylu. Mezi školáky je vítal Harry Potter a další členové bradavického pedagogického sboru. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Profesor Brumbál s profesorkou McGonagallovou a dalšími členy pedagogického sboru Bradavic podle instrukcí kouzelného klobouku poslali celkem 230 dětí z jednotlivých mateřských škol Čtyřky do kolejí příslušných základních škol. Nechyběl samozřejmě ani Harry Potter, kterého si zahrál starosta obvodu Tomáš Soukup. Předškoláci mířící do základních škol dostali jízdenku do Bradavic a také kouzelnický klobouk. Zábavné odpoledne poté pokračovalo doprovodným programem se soutěžemi a písničkami.

„Spolu s místostarosty jsme dětem pogratulovali, dostaly dárky a poslali jsme je do příslušné základní školy. Pro děti je to asi největší změna v jejich životě, proto jsme rádi, že to můžeme společně oslavit,“ říká starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup. „Já bych chtěl popřát všem dětem, aby se rozloučily se svojí mateřskou školou nejkrásnějšími vzpomínkami. Aby vzpomínaly na kamarády, které tady poznaly a aby se těšily do škol, které je teď přivítaly,“ dodává místostarosta Zdeněk Mádr.

Slavnost pro budoucí prvňáčky pořádala letos už podruhé 54. mateřská škola. „Nápad s Harrym Potterem vznikl při procházce se psem. Harry Potter je fenomén, děti i rodiče ho milují. Loňská akce se moc povedla, měli jsme výborné ohlasy, proto jsme nehledali jinou formu slavnosti. Myslím, že si to děti opět užily a stejně tak jejich rodiče,“ doplňuje autorka myšlenky a organizátorka slavnosti Lenka Kocumová.