Hned první zastávka u Budínů v Oseku byla podnětná. "Bereme noviny celá desetiletí a pokud to čas dovolí, pročteme je od první do poslední stránky. Jen ty reklamy mne občas štvou. Kdyby třeba ta obří firma se zahradní technikou a bazény nedávala tolik nabídky, mohla by zlevnit," vyjádřil se pan Josef a připojil námět, abychom se více věnovali průmyslu i zemědělství. Televizor v hodnotě deset tisíc korun přišel náramně vhod, neboť přístroj v obývacím pokoji vypověděl v prosinci službu. Sváteční dny strávili Budínovi u dcery na západě Slovenska a po návratu očekával syna s rodinou. Ze sousedních Volduch to má prakticky za rohem. Nemohli jsme odmítnout výtečná vosí hnízda či pracny, jenže ve stejné obci nás už čekala další výherkyně.