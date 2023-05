Dělníci v oranžových vestách dokončující střechu pavilonu, čilý ruch uvnitř budovy a množství stavební techniky přivážející a rozhrnující zeminu v okolním prostoru. Takový pohled nabízí v těchto dnech kolemjdoucím stavba vstupní brány do Borského parku, která vzniká v místě bývalé tramvajové smyčky linky č. 4 v Plzni na Borech.

Brána do Borského parku v Plzni se otevře už v červnu. | Video: Deník/Pavel Bouda

Termín jejího otevření se nezadržitelně blíží a zatímco všude kolem probíhají parkové úpravy a výsadba zeleně, samotná budova pavilonu už je osazena specifickými detaily včetně velkých bezrámových oken. „To je dominanta stavby, kdy čelní strana budovy je téměř celá prosklená a bude tak vytvářet otevřený prostor,“ vysvětluje Tomáš Duzbaba, výrobní ředitel společnosti Silnice Nepomuk, která má stavbu na starosti.

Železobetonová budova má zelenou střechu na izolované ploché konstrukci a opticky vytváří bránu do parku navázáním na stávající parkovou cestu. U autobusové zastávky v ulici U Borského parku střecha objektu nahrazuje přístřešek zastávky.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Zajímavým prvkem je také jeden pár zachovaných kolejí tramvajové smyčky, který prochází budovou do prostoru náměstí před vstupem do parku. „To je dlážděné a určené k intenzivnímu využití. Je to protiklad parku a kulturní zahrady, které představují klidnější zónu,“ říká Lukáš Skala, technický ředitel společnosti Silnice Nepomuk. Ve víceúčelovém objektu, najdou návštěvníci mimo jiné také kavárnu nebo půjčovnu sportovních potřeb.

Samotná stavba je hmotově rozdělená na část komerčních prostor a na část veřejných WC. Mezi těmito dvěma částmi je volný prostor umožňující průchod do parku. Stavba byla zahájena v srpnu loňského roku a náklady na celkovou revitalizaci prostoru jsou vyčíslené na 38,8 milionů korun. Autorem architektonického návrhu je architekt Aleš Kubalík.

Vzácná freska čeká na záchranu. Chotěšovský klášter pořádá sbírku

„Stavba by měla být dokončena do konce června 2023. Za město Plzeň v tuto chvíli můžeme potvrdit, že počítáme se slavnostním otevřením stavby. Jeho přesnou podobu v tuto chvíli ladíme a veřejnost budeme o všem včas informovat,“ slibuje Jan Švábek, tiskový mluvčí Magistrátu města Plzně.