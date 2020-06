Dosavadní parkoviště bylo v nevyhovujícím stavu. V minulosti zde bylo asi 39 nevyznačených parkovacích míst. Chystané úpravy počítají s navýšením míst k zaparkování na 67 šikmých parkovacích stání. Plzeňští radní už schválili podání žádosti o dotaci na stavbu.

„V květnu letošního roku se zahájila stavba, která by měla být dokončena do čtyř měsíců. Celkové náklady činí 6,4 milionu korun, dotace z operačního programu Životní prostředí by tvořila 2,2 milionu korun. Výdaje jsou vyčísleny na 2,6 milionu korun. Akci financuje Městský obvod Plzeň 3. Případná dotace, která se v případě úspěšného podání žádosti proplácejí ex-post, bude příjmem rozpočtu třetího městského obvodu,“ uvedl radní pro ekonomiku David Šlouf. „Stání jsou navržena v rozměrech 2,5 x 5,2 metru a krajní stání budou rozšířena o 0,25 metru. Jednosměrné komunikace obsluhující navržená stání budou v šířce čtyř metrů. Chodníky budou řešeny včetně bezbariérových prvků,“ doplnil první místostarosta třetího městského obvodu Petr Baloun.