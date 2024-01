Zubařka z Přeštic na Plzeňsku Eva Perglerová si poté, co loni jako třetí Češka vystoupala na nejvyšší horu světa, Mt. Everest, připsala na své konto další úspěch. Nejprve před silvestrem dobyla jižní pól a tento týden s další expedicí vystoupala na nejvyšší horu Antarktidy Vinson Massif.

Eva Perglerová nejprve dobyla jižní pól a poté vystoupila nejvyšší horu Antarktidy, Vinson Massif. | Foto: archiv Evy Perglerové

„Bylo to úžasné, krajina sci-fi. Jsem šťastná. Zážitek opravdu předčil moje očekávaní, nedá se s ničím srovnat. Je to jiná dimenze,“ hlásila šťastná Eva Perglerová Deníku poté, co sestoupila z hory. Jejím zdoláním udělala další krůček k pomyslnému získání Koruny planety.

„Cesta na jižní pól bylo velké dobrodrůžo. Nekonečná krajina ledu a sněhu. Polární den je velká bomba, kdy klidně o půlnoci svítí sluníčko. Dokonce i kopání místa na stan v minus čtyřiceti stupních má své kouzlo,“ popsala západočeská lékařka. Musela absolvovat osmidenní cestu na lyžích, kdy každý táhne saně těžké 60 – 70 kg, na nichž je komplet vybavení (stany, vařiče, benzín, jídlo). „Cesta byla celkem v pohodě. Někdy byl led hladký, ve zvlněném to šlo hůř, ale v zásadě to byl takový studenější přechod Šumavy. Musíte ale na něj mít natrénováno a být odolný,“ popsala Perglerová, která na 120 kilometrů dlouhou cestu vycházela z 89. rovnoběžky a postupně nabrala nadmořskou výšku 2835 m n. m. Jižního pólu dosáhla 28. 12. 2023. „Byli jsme dvě skupiny a čtyři průvodci. Začalo nás třináct, vzdal jediný,“ poznamenala Perglerová, když si na pólu prohlédla jak „pravý“ – geografický jižní pól s cedulí připomínající první dobyvatele Amundsena se Scottem, tak i několik metrů vzdálený „Ceremoniální jižní pól“, tedy oblast vyhrazenou pro fotografování s typickou kovovou koulí na krátké holičské tyči obklopené vlajkami původních signatářských států Smlouvy o Antarktidě.

Po úspěšné výpravě následovalo několik dnů vynuceného volna, aby mohl být zahájen výstup na nejvyšší horu Antarktidy, na Vinson Massif, tyčící se v nadmořské výšce 4892 m. „Oproti plánu jsme začali o 5 dnů později, protože kvůli špatnému počasí nelétala letadla do základního tábora. Samotný let Dakotou na lyžích byl ale další z velkých zážitků,“ popsala přesun do „base campu“ ve výšce 2100 m Eva Perglerová. Ze základního tábora expedice sedmi lidí a dvou průvodců postupovala se saněmi do Low Campu (2800 m n. m). „Tam už jsme saně nechali a pokračovali s batohy. Do High Campu o nadmořský kilometr výš se už leze po stěně na fixních lanech. V každém campu se staví stany. Ty se ráno balí a zakopají se díry ve sněhu, aby je vítr neroztrhal,“ vylíčila Eva Perglerová.

Vrcholový den přišel v pondělí 8. ledna. „Vyrazili jsme v 10 hodin a na vrchol se dostali v 16 hodin. Byla tam strašná zima a vichr. Teploměr sice ukazoval minus 44, ale pocitová hodnota, podle našeho vedoucího expedice Garreta Madisona odpovídala minus 55 stupňům,“ uzavřela přeštická zubařka, která se bude od příštího týdne již opět věnovat svým pacientům v ordinaci.

Výstupem na Vinson Massif, tedy na nejvyšší hodu Antarktidy, se Eva Perglerová přiblížila k možnému zisku Koruny planety, nebo-li Seven Summits. Jde o souhrnné označení pro nejvyšší hory každého ze sedmi kontinentů světa. Zdolání všech sedmi vrcholů je horolezecká výzva, která byla poprvé definována v 80. letech 20. století amatérským horolezcem a podnikatelem Richardem Bassem a následně modifikována legendárním horolezcem Reinholdem Messnerem. Přeštické zubařce chybí jediný - Denali v Severní Americe (6190 m), známý také jako Mount McKinley.