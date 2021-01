Zdroj: Deník

Ateliér rodiny Navrátilů poskytuje fotografické služby v Blovicích už více než 80 let. Historie podniku sahá až do roku 1939, kdy se do Blovic s celou svou rodinou přestěhoval František Navrátil. O fotografování se zajímal již od mládí. Díky svým zkušenostem si sám vypracoval projekt malého rodinného domu s ateliérem se skleněnou střechou. Později mu začali pomáhat i synové Stanislav a Milan.

„Fotografie byla ve válečné době oblíbeným dárkem, proto ateliér v prvních letech zdařile prosperoval,“ říká Milan Navrátil, který se po odchodu svého otce do důchodu ujal vedení ateliéru spolu s manželkou Vlastou. Dnes v podniku pracuje již třetí generace zakladatele fotoateliéru v Blovicích Markéta Supíková.