Blovice pokračují s revitalizací cihelny. Staví i novou učebnu

V revitalizaci jedenáctihektarového areálu bývalé cihelny plánují letos pokračovat v Blovicích. Bývalý výrobní objekt, který byl od 90. let minulého století opuštěný, město koupilo před několika lety. Letos by tu měla vzniknout pumptracková dráha, za pár let i environmentální centrum a zázemí pro volnočasové aktivity. V plánu má ale vedení čtyřtisícových Blovic i další akce.

Cihelna po demolici. | Foto: Archiv obce