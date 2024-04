Deník získal video z incidentu v Blovicích na jižním Plzeňsku, který policie stále šetří. Pokud se chovateli divočáka v zajetí prokáže vina, může skončit za mřížemi.

Záznam napadení divočákem v Blovicích ze 7. 4. 2024 | Video: čtenář Deníku

Na vlastní kůži pocítil, jaké to je, když na vás zaútočí rozběsněné divoké prase. „Kdyby ho policisté nezastřelili, byl jsem mrtvý,“ má jasno třiatřicetiletý Lukáš z Blovic na jižním Plzeňsku, na němž jsou následky útoku patrné i po více než dvou týdnech, které od dramatické události uplynuly. Zhruba 80 kg vážící bachyně ho napadla přímo v Blovicíh poté, co utekla z chovu v zajetí. Místní ani nechtějí domyslet, co by se stalo, kdyby se v tu dobu v místě pohybovala například maminka s dítětem, a podivují se nad tím, jak je vůbec možné, že někdo choval divočáka v zástavbě. Případem se zabývají policisté i státní veterinární správa.

Záznam napadení divočákem v Blovicích:

Zdroj: čtenář Deníku

Drama, jaké městečko dlouho nezažilo, se odehrálo v neděli 7. dubna v podvečer. Podle lidí z okolí divoké prase uteklo z pozemku, který patří J. P., jenž tam nebydlí, ale chová tam různá zvířata. Jak zjistili, měl tam i vzrostlého divočáka. „Očitý svědek viděl, jak si zvíře, které se zřejmě dostalo z chlívku, nazdvihlo chatrná vrátka a uteklo. Zkraje nevypadalo, že by bylo agresivní. Lukáš, který ho tam chodil krmit, to myslel dobře, chtěl ho nalákat na jídlo v kýblu. Jenže prase mu kýbl vyrazilo a začalo ho hnát,“ řekla Deníku žena ze sousedství. Dramatické okamžiky měla přímo před očima. „Viděla jsem, jak ho roloval, útočil mu do boku i jinam. Kutálel ho metry před sebou. Křičeli jsme na policisty, aby ho zastřelili. Byla to palba, nějakých osm ran,“ popsala dramatické okamžiky.

To, že situace vypadala zpočátku poměrně poklidně, potvrzuje i video, které se Deníku podařilo získat od jednoho z místních obyvatel. Na něm se prase chová klidně, chodí u plotu. Lukáš na něj volá Ferdo a láká ho na kýbl. Prase jde nejprve očichat policistu, toho Lukáš upozorňuje, ať si dá pozor, ať ho bachyně nekousne. Ale pak se sám stane obětí útoku. Záběr končí, když ho divočák pronásleduje a srazí na zem. Aby muže zachránili, museli policisté sáhnout po zbrani a zvíře usmrtit.

Kanonádu, jak střelbu popsalo několik místních, slyšel i Pavel Krupař, bydlící nedaleko. „Viděl jsem zraněného muže, prase leželo zhruba o sto metrů dál v tratolišti krve. Všichni se ale soustředili zejména na záchranu životních funkcí zraněného,“ popsal Krupař Deníku. Muž napadený divočákem Deníku potvrdil, že mu šlo o život, utrpěl více zranění. „Třeba jablko v koleně jsem měl úplně mimo, museli mi ho dávat zpět,“ upřesnil jedno z nich. Deníku slíbil detailně popsat, co se stalo, ale během povídání řekl, že když bude moc mluvit, může mu jít taky o život. Rozloučil se, že spěchá, a odešel. Na domluvenou schůzku už druhý den nedorazil a doma neotevíral.

Tajemník blovické radnice Václav Kybic Deníku řekl, že městský úřad neměl žádné informace o tom, že by někdo z místních choval divoké prase, na což je třeba povolení. Dodal, že případem se radnice nezabývá, vše mají v rukou policisté a státní veterinární správa.

„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Případ je ve fázi prověřování,“ uvedla ve středu policejní mluvčí Eva Červenková. Pokud by se J. P. podařilo prokázat vinu, hrozil by mu až rok vězení.

Na to, jak policie případ uzavře, čeká Krajská veterinární správa Plzeňského kraje (KVS PK). Ta se ve věci angažuje od samého začátku. Ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat KVS PK Richard Bílý Deníku řekl, že usmrcený divočák byl po dohodě s policií odvezen do kafilérie k bezpečné likvidaci. „V kafilérii následně proběhlo základní ohledání a pitva kadáveru 80 kg vážící samice divočáka, při kterých nebyl zjištěn žádný patologický nález, kromě následků zastřelení. Byly odebrány úřední vzorky k vyloučení některých nákaz - vztekliny, klasického a afrického moru prasat. Vyšetřením v akreditované veterinární laboratoři SVÚ Praha byly nákazy vyloučeny, všechna vyšetření byla negativní,“ informoval Bílý. KVS PK si hned druhý den po události ověřila, že v Blovicích nemá žádná osoba povolení k chovu divokého prasete v zajetí a podle Bílého nemá ani informace, kdo byl chovatelem divočáka. Teď veterináři čekají, jak záležitost uzavře policie. Pokud by došla k závěru, že nešlo o trestný čin, předala by spis právě KVS PK.