Plzeňské biskupství obnovuje telefonní linku pro všechny, které něco trápí, mají s něčím starosti nebo se naopak chtějí podělit o svou radost.

Plzeňský biskup Tomáš Holub | Foto: Deník / Veronika Zimová

Biskup Tomáš Holub je k dispozici na telefonním čísle 733 147 777 vždy od pondělí do pátku od 11 do 12 hodin až do konce nouzového stavu. Linku biskupství zřídilo již na začátku koronavirové pandemie v březnu.