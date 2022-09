„Zatímco v červenci byly počty uprchlíků denně do stovky, v současné době jde už o 350 osob denně, které projdou krajským centrem. Očekáváme, že počty příchozích i nadále porostou,“ informoval hejtman Rudolf Špoták s tím, že ve srovnání se začátky uprchlické vlny se liší zájem o ubytování. „V jarním období prošlo sice krajským centrem i 800 osob denně, ale o ubytování mělo zájem tři až pět procent z nich. Nyní potřebujeme ubytování zajistit pro 30 až 50 procent příchozích. To jsou velmi vysoká čísla, která nás během září mohou dostat do problémů s kapacitami,“ upozornil Špoták.