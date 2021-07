Jak informoval Miroslav Klas ze Společnosti pro veřejnou dopravu, členové spolku Plzeňská dráha a ostatní dobrovolníci věnovali péči veřejně vystaveným muzejním exponátům, aby důstojně reprezentovaly jejich činnost při zvelebování dráhy v posledních letech. "Speciálním olejem byla natřena vystavená část ocelové konstrukce ze starého mostu přes Hracholuskou přehradu. Po nedávné obnově vnějšího nátěru čistěním interiéru a oken prošel i motorový vůz M131.1 Hurvínek, vystavený ve formě památníku u nádražní budovy," popsal Klas.

Při brigádě se pracovalo i na novém vybavení bistra pro návštěvníky. Ti se mohou při oslavách těšit na parní vlak i na historický motorový vůz. Program připomene i doposud neuskutečněnou myšlenku přímého vlakového spojení Plzně a Karlových Varů, které mělo vzniknout stavbou trati právě z Bezdružic do Teplé. O tuto připomínku se postará historický autobus zvláštní linkou mezi oběma zmíněnými městy.

Na oslavy se samozřejmě těší předseda sdružení Plzeňská dráha Jiří Bízek, který na trati pracuje také jako strojvedoucí: “S tratí a zdejší krásnou krajinou okolí Bezdružic jsem spojil většinu svého života. Chystáme pro návštěvníky oslav vše, aby zde mohli prožít velmi příjemný den. Kromě železnice tu máme čistou přírodu, hrady i milé Konstantinovy Lázně. Kdo sem zavítal, vždy se rád vrací.“

Předseda Společnosti pro veřejnou dopravu Miroslav Klas z Plzně jezdí do Bezdružic pomáhat při pořádání akcí a zvelebování trati již přes 15 let. Paradoxně většinu svého profesního života však věnoval místní autobusové dopravě pod značkou ČSAD. Autobusové dopravě v regionu bude věnována výstava fotografií v prostorách motorového vozu Hurvínek u nádražní budovy. “Chtěl bych výstavou připomenout, že k dopravní obsluze Bezdružicka přispívá kromě železnice i autobusová doprava. U ní se běžně žádná výročí zprovoznění neslaví. Věřím, že tematicky bude pro návštěvníky oslav zpestřením,“ okomentoval iniciátor výstavy.

Lokální trať Pňovany – Bezdružice o délce 24 kilometry byla uvedena do provozu 6. června 1901. Nejzajímavější a také nejznámější stavbou na trati je most přes údolí řeky Mže u Pňovan, který byl v té době svou výškou přes 50 metrů jedním z největších na našem území. "Novodobou popularitu získal díky unikátní technologii výměny mostních polí na přelomu let 2018 a 2019," doplnil Klas s tím, že most doplňuje také unikátní lávka pro pěší.

Také díky lokálce míří každé léto na Bezdružicko a Konstantinolázeňsko množství turistů, aby si vychutnali zdejší turistické zajímavosti. Sdružení Plzeňská dráha přispělo k atraktivitě regionu mimo jiné pravidelnými jízdami historických vlaků, které se konají už dvacet let, a vybudováním zmíněného železničního muzea.