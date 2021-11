Hromada plastů, zbytky jídla či papírové kartony. To vše měli bezdomovci nahromaděné pod rampou naproti obchodnímu centru v Plzni na Slovanech.

Úklid u rampy na Slovanech. | Foto: MP Plzeň

Tak tomu bylo do pátku, kdy na místo dorazili městští strážníci. "Dvojici bezdomovců přiměli svůj nepořádek uklidit. Poskytli jim igelitové pytle, do kterých vše pod dohledem strážníků posbírali a odnesli do přilehlých kontejnerů na směsný i tříděný odpad," uvedla k akci mluvčí městské policie Jana Pužmanová.