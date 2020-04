Centrum lidem bez přístřeší zajistí přístup k vodě, toaletám i základním potravinám. Město jej vybudovalo ve svém areálu bývalých kasáren v blízkosti průmyslové zóny na Borských polích, působit v něm budou neziskové organizace, jež se skupinou osob bez přístřeší pracují, dohled zajistí státní i městská policie. K dispozici je zatím 44 stanů. Ve stejném areálu, avšak odděleně, město také upravilo karanténní objekt pro osoby bez domova, jimž je nařízena karanténa z důvodu podezření na nemoc covid-19 či přímo z důvodu nemoci. Město Plzeň úpravy vyšly na 700 tisíc korun, v ceně jsou i ochranné pomůcky pro osoby bez přístřeší a pracovníky neziskových organizací. V západočeské metropoli žije zhruba 300 bezdomovců.

„Je až neuvěřitelné, co se nám v tak krátkém čase podařilo v našem nevyužívaném areálu připravit. Doplňujeme tím služby pro komunitu lidí bez domova o další místo, kde jim poskytneme základní zázemí, v současné době pandemie koronaviru je toto velmi důležité,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Z areálu o ploše zhruba devět tisíc metrů čtverečních využilo město k přípravě stanového městečka menší část plochy, pro objekt karantény pak upravilo objekt bývalé roty. „V areálu jsme provedli terénní úpravy, obnovili infrastrukturu, tedy zajistili vodu a elektřinu, obnovili jsme ploty, plotem oddělili karanténní objekt, který jsme připravili a vybavili tak, aby v něm bylo k dispozici 18 pokojů a až 36 lůžek včetně dostupné teplé vody, sprch, toalet, vybudovali jsme také nový samostatný vchod do stanového městečka,“ přiblížil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, který projekt kompletně zaštiťuje a zajišťuje spolu s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

Součástí stanového městečka je i kontejnerová kancelář včetně skladu ochranných pomůcek a zázemí pro personál. Připraveno je v městečku i zázemí pro výdej potravinové pomoci. Ve stanovém centru budou působit zástupci neziskových organizací, jež s komunitou lidí bez domova pracují. „Stanové městečko bude vizuálně rozděleno na dvě části, ta první bude fungovat v režimu přijdu, umyju se, řeknu si o základní potraviny a odejdu. Druhá část je určena pro strávení delšího času, tedy i s možností přenocování ve stanu jeden a více dnů,“ vysvětlil Martin Zrzavecký. Stany získalo město od zástupců outdoorové plzeňské značky Hannah. V centru budou působit Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Ponton z. s., zapsaný ústav Point 14, Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s., a Spolek Ulice Plzeň, tedy subjekty, jež mají s těmito osobami zkušenosti a jsou s nimi v pravidelném kontaktu. Ve spolupráci s Diecézní a Městskou charitou Plzeň bude lidem poskytnuto ošacení.

Co se týká karanténního zařízení, to bude mít nepřetržitý provoz, o umístění člověka bez domova do tohoto objektu rozhodne krajská hygienická stanice.

Informace mezi bezdomovce o otevření centra šíří zástupci terénních organizací i Městská policie Plzeň. Denní stanové centrum pomůže odlehčit domovu sv. Františka v centru Plzně, v němž funguje noclehárna a zázemí pro bezdomovce.