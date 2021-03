V budově bývalé školy v Plzni na Doubravce leží sedm lidí bez domova s koronavirem. Převezeni sem byli z Domova sv. Františka ve Wenzigově ulici ve středu, v izolaci stráví 14 dní.

Přítomnost covid pozitivních pacientů v městském objektu ve Školní ulici obyvatelé Doubravky nijak nepostřehnou. „Jediné, čeho si místní občané teď pravděpodobně všimnou, je zvýšený pohyb strážníků, ale to je tak všechno,“ řekl plzeňský radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký, podle kterého koordinuje bezpečnostní opatření v daném areálu městská policie s Policií České republiky.

PO VYLÉČENÍ ODVOZ ZPÁTKY

Nadšený ze situace není čtvrtý plzeňský obvod. Ten se vymezoval proti rozhodnutí města umisťovat bezdomovce s covidem právě na Doubravce už v říjnu, kdy rozhodnutí o budově padlo. I teď volá hlavně po zajištění bezpečnosti. „S ohledem na vlastníka objektu, kterým je město Plzeň, nemá obvod žádnou pravomoc využití budovy ovlivnit. Vedení přesto požádalo město, aby v maximální možné míře zajistilo bezpečnost obyvatel Doubravky i osob v samotném zařízení,“ uvedl mluvčí obvodu Jan Švábek.

Jak dodal, město Doubravce přislíbilo posílení hlídek městské policie. „Zároveň se zaručilo, že nakažené osoby po vyléčení odveze zpátky do Domova sv. Františka. Situaci budeme dál sledovat a budeme apelovat na město, aby sliby dodrželo,“ podotkl Švábek.

TESTOVÁNÍ NA UBYTOVNÁCH

V budově na Doubravce je aktuálně 16 lůžek. Aby se zamezilo dalšímu možnému přenosu nákazy, řeší v těchto dnech vedení města otázku plošného testování bezdomovců v ulicích i lidí přebývajících na ubytovnách. „O povinném testování probíhají intenzivní jednání. Diskutujeme o tom s neziskovými organizacemi, krajskou hygienou, policií a zástupci města a kraje,“ informoval Zrzavecký. Usnesení o plošném testování na ubytovnách, tak jako je tomu ve firmách, by musela stanovit vláda. Povinnost by nařídila majitelům ubytoven, na kterých by bylo zajištění režimu testování.