Vše začalo tím, že pětinásobný otec Antonín W. a jeho švagr Antonín K., táta tří dětí, unesli své dva příbuzné, bratry, na chatu, kde je nějaký čas drželi a údajně i mučili. Donutili je tam podepsat nevýhodnou smlouvu k prodeji domu za dva miliony, kde tito bratři žili. Ti tak přišli o střechu nad hlavou a z prodeje domu nic nezískali. Protože Antonínům W. a K. za jejich jednání hrozily vysoké tresty, chtěli, aby jejich příbuzný u soudu vypovídal v jejich prospěch a aby stáhl trestní oznámení. Ten to ale odmítal. Podle obžaloby se proto domluvili, že se nepohodlného svědka zbaví. V březnu 2008 si na něj počkali v autě před psychiatrickou léčebnou v Dobřanech. Věděli, že muž tam chodí za svou přítelkyní. Když odmítl změnit výpověď, násilím jej proti jeho vůli naložili do vozidla, nedbajíce volání o pomoc, a nutili jej, aby požil přesně nezjištěné léky na uklidnění. Pak ho odvezli na pozemek do obce Kařez. Když ho ani tam nezlomili, začali jednat.