Dodal také, že možnosti bránit výstavbě betonárny se postupně zužují a další trvání na takovém postupu by se mohlo stát neodůvodněným, neracionálním a ve své podstatě i kontraproduktivním a přinést obci neodůvodněná rizika.

Po výsledcích hlasování pak bude Sušice jednat o budoucnosti nemocnice. Vedení Plzeňského kraje nabídlo, že by si ji převzalo pod svá křídla. Ve hře je také varianta, že zřizovatelem zůstane město, ale na špitál bude finančně přispívat kraj.

Po odvolání bývalých jednatelů odešlo z nemocnicei mnoho lékařů a ty se do současné doby nepodařilo nahradit. Muselo tak být uzavřeno lůžkové oddělení chirurgie, po jehož obnově ale lidé volají.

S volbami do poslanecké sněmovny 8. a 9. října se v Plzeňském kraji budou konat v několika obcích také místní referenda. Zásadní hlasování se uskuteční v Sušici, kde budou lidé rozhodovat o zdravotní péči v tamní nemocnici. O stavbě betonárny v Losiné budou lidé hlasovat už po třetí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.