Referendum na toto téma se zde konalo již potřetí a stejně jako v předchozích případech hlasovali i tentokrát obyvatelé pro to, aby obec podnikla kroky proti výstavbě betonárky. Z 1085 oprávněných voličů v referendu hlasovalo 606 lidí, z nichž 282 hlasovalo pro výstavbu betonárky. 324 voličů však vyzvalo obec, aby i nadále podnikala kroky proti betonárce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.