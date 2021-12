Plamínek z Betléma představující symbol míru, lásky, naděje a přátelství putuje každoročně v předvánočním období letecky do Rakouska. Tam se sjede delegace skautů z celé Evropy, aby poselství v podobě plamínku v lucerně šířily dál do svých mateřských zemí. V České republice se betlémského světla ujímají dobrovolní skautští kurýři a po železnici ho rozvážejí do všech koutů naší země. Do Česka ho přivážejí skauti už více než 30 let.