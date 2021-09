Plavecké školy vychází vstříc ředitelům základních škol. Chtějí, aby děti dohnaly, co během uzavření bazénů promeškaly a nevyrostli z nich neplavci. Bazény v kraji jsou proto v dopoledních hodinách plnější, než obvykle.

„Nejde jen o to, že budou plné dráhy, ale také o to, kdo bude děti učit. Ke každé skupině žáků je přidělen jeden učitel a lidské kapacity nejsou neomezené ani na výuku plavání,“ řekl ředitel plzeňských městských bazénů Tomáš Kotora. O tom, zda třídy budou covidem zrušené plavání nahrazovat, rozhodne vždy ředitel školy.

„Plavání většinou využívají druhé a třetí třídy ZŠ. Teď by ho tedy měli dohánět i loňští třeťáci. Uděláme všechno pro to, abychom školám, které o dohnání promeškaného plavání projevily zájem, vyšli co nejvíce vstříc. Náš rozvrh je nacpaný k prasknutí,“ vysvětlila Ilona Kudrnáčová, která vede plaveckou školu v bazénech na Lochotíně a na Slovanech v Plzni.

Pro školy byly podle ní dříve obvykle vyhrazené tři dráhy ze šesti. „Snažili jsme se vždy dodržet, aby byly nejméně dvě dráhy dostupné pro veřejnost. Kvůli současné situaci musíme mít ale dnes na lochotínském bazénu pro školy vyhrazených dokonce pět drah ze šesti. Uvažovali jsme i o tom, zda bazén neuzavřít jen pro výuku základních škol. Zatím jsme se ale do bazénu všichni tak akorát vešli. To je ale dané také tím, že dopolední hodiny nebývají veřejností tolik využívané,“ popsala dále učitelka plavání.

Kontakt dítěte s vodou je podle Kudrnáčové velmi důležitý. Obává se, aby s dalšími restrikcemi a případným uzavřením bazénů z některých dětí nevyrostli neplavci.

„Základní plavecká výuka se nekonala v podstatě už tři pololetí. Mám docela strach z toho, že děti nebudou umět plavat. Plavání se sice nezapomíná, stejně jako třeba lyžování, ale dlouhá absence pohybu ve vodě může v řadě dětí vyvolat nejistotu, zda plavat ještě umí. Je velká chyba, když děti do vody nechodí. Například v Německu se toto téma teď velmi řeší. Plavání je tam propagované a diskutuje se i tom, zda nepostavit bazény při školách, aby bylo případných neplavců minimum,“ uvedla Kudrnáčová, která pod dívčím jménem Hlaváčková úspěšně reprezentovala Česko v plavání. Společné plavání jedné školy není dnes podmíněné testováním. „Pokud se ale v bazénu potkají dvě školy, potom už se testem prokázat musí. Naštěstí spolupráce se základními školami funguje úžasně. Všichni mají velké pochopení pro to, co po školách musíme vyžadovat,“ dodala.

Žáci Masarykovy základní školy v Žihli začali jezdit na plavání minulý týden. „Plavat budou třetí a čtvrté třídy a letos i současná pátá třída, která plavání dohání z loňského roku,“ řekla ředitelka školy Hana Baborová. „Dokud jsou bazény otevřené, chceme, aby tam děti jezdily,“ dodala.