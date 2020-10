„Plzeň se už v roce 2018 pustila do rozsáhlé modernizace městského bazénu na Slovanech za několik desítek milionů korun. Jeho návštěvníci se tak dočkají většího komfortu a lepších služeb. Loni už byl přestavěn objekt výměníku a kotelny na nový dětský bazén. A právě letos 1. října byla dokončena další etapa rekonstrukce – nový vstup a nové šatny. V přestavbě bazénu na moderní sportovní a relaxační prostor ale pokračujeme,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

Návštěvníci jsou odbaveni novým turniketovým a čipovým systémem. „Poté, co návštěvník projde novým vstupem, pokračuje dále do šaten. I ty jsou zcela nově přestavěné a vybavené. Nové společné šatny vznikly v prostoru bývalého dětského bazénu. Jsou tak nyní na stejné úrovni jako bazénová plocha. Šatny tvoří jeden otevřený prostor a mají průchozí převlékací kabiny. Nechybí skříňky na uložení věcí. Návštěvník si díky čipu může vybrat jakoukoli skříňku, do níž si uloží věci, pomocí čipu ji zamkne a pokračuje dále do sprch a nového hygienického zázemí. Sprchy a WC jsou odděleny pro muže a ženy. Nový výstup ze šaten je umístěn do prostoru dnešního dětského brouzdaliště,“ popsal první náměstek primátora Roman Zarzycký.

Celková kapacita je 488 skříněk pro návštěvníky a 105 skříněk pro sportovní klub, učitele a zaměstnance bazénu.