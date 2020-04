Chystá město v současné době nějaká nová preventivní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru?

V posledních dnech jsme především zajistili látkové roušky pro Plzeňany a dále necháváme roušky šít. Vlastními silami sháníme nedostatkové respirátory FFP2, jichž přichází od státu málo, nakupujeme další potřebný ochranný materiál a také jsme mimo jiné rozhodli, že podnikatelé i neziskovky v našich městských prostorech mohou zaplatit nájem o 90 dnů později. Aktuálně město Plzeň připravuje nové zázemí pro lidi bez domova jako další preventivní opatření proti šíření koronaviru. V našich nevyužívaných prostorách v lokalitě kasáren na Borských polích pro ně příští týden otevřeme stanové denní centrum a jeden z městských objektů v areálu upravíme pro karanténní účely. Připraveno pro karanténu je 18 místností, v nichž mohou být po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje vždy až dvě osoby.

Jak město zatím celou situaci finančně zvládá? Kolik peněz už muselo na boj s koronavirem vyčlenit?

V současné době, kdy ještě nejsou k dispozici žádná makroekonomická data a nevíme, jak dlouho bude krize trvat, nelze říci jinou predikci, než že čekáme pro rok 2020 a 2021 propady v příjmu v cizích daních v řádech několika set milionů korun.

Jaký dopad bude mít současná situace na investiční akce v Plzni? Některé stavební firmy už kvůli koronavirové epidemii přestaly fungovat. Nenaberou významné investice zpoždění?

V tuto chvíli je velmi složité předvídat, jaký dopad bude mít pandemie koronoviru na investiční akce města. Musíme vyčkat, kdy skončí/budou omezena vládní opatření a nouzový stav. Všem našim dodavatelům jsme hned po vyhlášení nouzového stavu zaslali žádost, aby nás informovali o překážkách, které by jim bránily v provádění zasmluvněných investičních akcích. Otázka na konečné termíny se bude odvíjet od skončení opatření, jak jsem již uvedl, a na situaci na pracovním trhu. Důležité bude i jak se k podnikatelům postaví vláda.

Máte informace o tom, zda městské organizace připravují nějaké novinky z hlediska výroby ochranných pomůcek?

Co se týká ochranných pomůcek, tak například naše Správa informačních technologií začala na 3D tiskárnách vyrábět ochranné štíty pro lékaře a pracovníky sociálních služeb, o které je v současné době obrovský zájem. A určitě chci zmínit, že zaměstnanci obou našich divadel, DJKT a Divadla ALFA, intenzivně šijí roušky. Jsem velice pyšný na to, jak velkou solidaritu v souvislosti s epidemií koronaviru občané projevují. Jejich iniciativa je skvělá, obětují svůj volný čas pro to, aby pomohli ostatním ve složité situaci.

Jak hodnotíte spolupráci s Plzeňským krajem v rámci opatření proti šíření koronaviru?

V oblasti krizového řízení se v dnešní době bez úzké spolupráce s Plzeňským krajem neobejdeme. Došlo k propojení krizových struktur města a kraje, aby byla veškerá opatření proti koronaviru co nejvíce efektivní. Je nutné zmínit i materiální pomoc kraje, kdy kraj městu poskytl ze svých prostředků 3 tisíce kusů nedostatkových respirátorů FFP2 a ochranné prostředky pro zajištění provozu karanténního místa pro osoby bez domova.

Jak vnímáte disciplínu občanů města Plzně? Snaží se být podle Vás ohleduplní k druhým a dodržovat nošení roušek, stanovené odstupy a další vládní nařízení?

Chtěl bych Plzeňanům moc poděkovat. Nejen za to, že dodržují nařízená opatření, ale i za tu obrovskou vlnu solidarity, která se mezi nimi zvedla. Jejich zapojení a přístup v období koronavirové epidemie je veliké a opravdové. Jsem upřímně hrdý na Plzeň a její obyvatele. Právě jejich nasazení a solidarita, které jsme svědky, je velkou nadějí pro zvládnutí tohoto nelehkého období.