Baxa položil funkci náměstka hejtmana, jde do Sněmovny

Plzeň - Kumulace funkcí dosáhla zřejmě vrcholu, Baxa se stahuje z funkce na kraji.

Martin BaxaFoto: DENÍK

Další funkci by už nezvládl, i tak je u něj kumulace získaných postů pozoruhodná. Martin Baxa je totiž čerstvým poslancem Parlamentu ČR, náměstkem primátora pro kulturu, náměstkem hejtmana pro stejnou oblast a ještě učitelem dějepisu a zeměpisu na gymnáziu, i když na zkrácený úvazek.

„Rozhodl jsem se rezignovat na post náměstka hejtmana, a to nejpozději na prvním jednání krajského zastupitelstva v novém roce. Souběh funkcí, které vykonávám, s funkcí poslance by znamenal, že bych se všemu nemohl věnovat naplno,“ uvedl Baxa.

V souvislosti s Baxovým odchodem z vedení kraje se nabízí možná rošáda v rámci ODS. Uvolní se totiž funkce kulturního náměstka, což může být zajímavé pro Baxovu stranickou kolegyni a bývalou kulturní náměstkyni plzeňského primátora Marcelu Krejsovou. V současnosti má na kraji na starost ekonomiku, investice a majetek. Jako kulturní náměstkyně na městě se zasadila o stavbu nového divadla, podobnou příležitost má teď na kraji s galerií. „Stavba se dá lépe prosadit z pohledu financí,“ vyvrací Krejsová spekulace o svém zájmu na kultuře. „Určitě ne. Nejméně do konce roku se nic měnit nebude,“ poznamenala.

Logiku by ale politická škatulata měla. Do Sněmovny se totiž na rozdíl od Baxy nedostal poslanec a předseda Výboru pro investice a správu majetku Plzeňského kraje Vladislav Vilímec (ODS). Právě on by mohl za Krejsovou, pokud by se přesunula na kulturu, vzít funkci ekonomického náměstka hejtmana.