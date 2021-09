Členové vlády České republiky nejprve jednali s hejtmankou Ilonou Mauritzovou (ODS) na Krajském úřadě, předmětem setkání byly především investice Plzeňského kraje do zdravotnictví a dopravy. Poté navštívili plzeňskou Fakultní nemocnici, kde si společně s jejím vedením prohlédli mj. nový psychiatrický pavilon. Následně se podívali do Dron centra, ve kterém je čekala prezentace využití dronů pro Integrovaný záchranný systém. Premiér se sešel také s vedením města Stříbro.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) zavítal v pondělí spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) do Plzeňského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.