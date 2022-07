Expremiér a předseda hnutí ANO se do Bernarda pustil kvůli několik let staré kauze, která se týkala zmanipulovaných zakázek v Ostravě. „Mě si do huby neberte," vzkázal Babišovi Bernard.

Šéf hnutí ANO označil ve Sněmovně vládní hnutí STAN za stranu organizovaného zločinu, která má korupci v krvi. Ve svém projevu nejprve zmínil pražskou korupční kauzu Dozimetr kolem bývalého primátorova náměstka za STAN Petra Hlubučka.

„A máme tady dalšího poslance za STAN, pana Bernarda. Jeho jméno se objevilo například v kauze ovlivňování veřejných zakázek v Ostravě. Bernard byl v kontaktu s lobbistou Martinem Dědicem, který za manipulace s veřejnými zakázkami dostal osm let vězení," uvedl ve svém projevu Babiš.

„Policie se mimo jiné před lety zabývala i zakázkou, ve které se pan Bernard angažoval jako šéf plzeňské Škody. Šlo o případ kolem stavby depa v areálu Škoda Transportation. Ze zakázky tehdy odplulo 160 milionů korun, ale vyšetřování šlo do ztracena. Takže takový životopis je pro Starosty v pohodě, protože před volbami ho přijali do svých řad," dodal expremiér.

Plzeňský poslanec Bernard na jeho slova reagoval na sociálních sítích a nebral si servítky. „Drzost pana Babiše nezná mezí. Opakovaně si mě bere do nevymáchané pusy. Takže pane Bureši, pan Dědič z Ostravy mě kontaktoval jako ředitele Škodovky. Nabízel spolupráci, kterou jsem nepřijal. Ostatně, viděl jsem ho jednou a určitě si s ním netykám jako vy s panem Rittigem," vzkázal předsedovi hnutí ANO Bernard. „Ve Škodovce jsem pracoval 35 let. Jako horizontkář jsem začínal někdy v době, kdy jste začal profesionálně práskat STB. Když jste zfalšoval valnou hromadu a ukradl první firmu, pracoval jsem v Těžkém strojírenství a postupně jsem se stal generálním ředitelem. Pak jste bezskrupolózně tuneloval firmy a vyplácíte si každoročně desítky nezdaněných miliónů z korunových dluhopisů. Do Škodovky jste opakovaně posílal kontroly a policii. Vše jste prohrál. Jste estébácký práskač, zloděj, lhář. Mě si do huby neberte," dodal Bernard.