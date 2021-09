Cestu po plzeňském regionu začal Babiš v pondělí ráno na Krajském úřadě, kde s hejtmankou probral investice Plzeňského kraje. „S paní hejtmankou jsme více než hodinu diskutovali o prioritách kraje. Shodujeme se v tom, že zdravotnictví je velká priorita," řekl na úvod pondělní tiskové konference ve Fakultní nemocnici v Plzni (FN Plzeň) Babiš. „Paní Mauritzová mi předložila dva velice dobré projekty. Plánuje rozšířit nemocnici v Klatovech, kde má vzniknout centrální urgentní příjem, jednotka intenzivní péče a další, a dále výstavbu nové nemocnice v Plané u Mariánských Lázní,“ dodal premiér. V Plané by měla sídlit poliklinika, nemocnice a záchranná služba.

Nový pavilon Klatovské nemocnice by se měl začít stavět do čtyř let. „V kraji potřebujeme komplexní zdravotnickou péči. Je třeba posílit naše regionální nemocnice. Můj cíl je, aby lidé, zejména z Tachovska, už brzy nemuseli za kvalitní zdravotní péčí nikam dojíždět,“ informovala Mauritzová.

Tématem pondělního jednání premiéra s hejtmankou bylo také urychlení modernizace železniční trati Praha – Mnichov, kde 4. srpna letošního roku došlo k tragické srážce dvou vlaků, jež si vyžádala tři lidské životy.

Po návštěvě Krajského úřadu zamířil Babiš společně s ministrem Vojtěchem do plzeňské fakultní nemocnice, kde si prohlédli nový psychiatrický pavilon. „Spolupráce s nemocnicí je velice dobrá. Je jedním z nejlepších míst pro lékařskou péči,“ podotkl premiér.

„Fakultní nemocnice v Plzni nám dělá radost, funguje dobře a investuje. V posledních letech investovala asi čtyři miliardy korun. Pevně věřím, že nový psychiatrický pavilon může jakožto moderní pracoviště přilákat nové lékaře, kteří si jako svůj specializační obor vyberou právě psychiatrii,“ uvedl ministr Vojtěch.

„Předseda vlády Andrej Babiš společně s panem ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem přijali pozvání na prohlídku nového psychiatrického pavilonu, jehož plánované náklady na stavbu a vybavení činí 457 milionů korun,“ vysvětlil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a dodal: „FN Plzeň se v roce 2016 přihlásila do výzvy Reforma psychiatrické péče, poklep základního stavebního kamene se uskutečnil 18. září 2018 a k příjmu prvních pacientů by mělo dojít do konce letošního roku. Evropská unie přispívá na stavbu 268 milionů, státní rozpočet hradí 47 milionů a FN Plzeň ze svých zdrojů financuje náklady ve výši 142 milionů korun.“ V současnosti probíhají dokončovací stavební práce, dochází k nákupům zdravotnické techniky a vybavení pro jednotlivá oddělení. Psychiatrický pavilon nabídne vyšší komfort pro pacienty i zaměstnance, rozšíření lůžkových i ambulantních provozů, včetně stacionářů. Pacienti budou v klidném terapeutickém prostředí, částečně odděleni od jiných provozů FN Plzeň, součástí kliniky je venkovní i vnitřní atrium s travnatými prostory a zelení pro aerobní aktivity nemocných.

Předseda vlády v pondělí zavítal také do plzeňského centra Dronet, ve kterém ho čekala prezentace využití dronů pro Integrovaný záchranný systém. Babiš se poté sešel s vedením města Stříbro.