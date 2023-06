/FOTO, VIDEO/ Zahradu zámeckého parku v Křimicích nedaleko Plzně zaplnili milovníci starých aut a motorek. Výstavu historických vozidel tu pořádal Classic Car Club Plzeň, zámek Lobkowicz a plzeňský městský obvod Křimice.

Výstava historických vozidel v zámeckém parku v Křimicích | Video: Pavel Bouda

Desítky vzácných automobilů i motocyklů nejprve absolvovaly v sobotním dopoledni Jízdu Jiřího Kristiána Lobkowicze, aby pak po dojezdu do cíle zaplnily zmíněnou zámeckou zahradu. Do ní pak začaly proudit stovky návštěvníků, kteří mohly obdivovat krásu a ladné křivky starých i novějších auto-moto veteránů a mnohdy i dobové kostýmy jejich majitelů.

„Já jsem přijel s Pragou Piccolo, je to 13. série z roku 1930, je v původním stavu, interiér i motor. Původní majitel pocházel z bohaté pražské žižkovské rodiny a vlastnil tohle auto až do 70. let minulého století. Pak ho prodal do Německa, odkud jsem ho vykoupil zpátky,“ říká Tomáš Burian, který přijel se svým veteránem z jižního Plzeňska.

Sám má oblečenou i skvěle padnoucí policejní uniformu. „Je to sice replika dobové uniformy a něco je nově dodělané, ale třeba číslo na ní je původní a vím, že patřilo jednomu policistovi z Chebu,“ vysvětluje její majitel. Mezi nejstarší vystavené modely patřil například americký Hupmobile z roku 1911, který měl vodou chlazený čtyřválcový motor a dosahoval maximální rychlosti 70 kilometrů za hodinu.

„Já tu mám Buick Standard Six z poloviny dvacátých let a doma mám i jiné veterány. Všechny jsem zdědil po tátovi, to byl velký sběratel. Já jen občas vyjedu některý z nich takhle ukázat,“ říká jeho plzeňský majitel, který z opatrnosti nechtěl prozradit ani své jméno. K vidění zde byly ale i legendární mustangy, mercedesy nebo jaguáry a nechyběl ani slavný Fantomasův Citroën model DS.