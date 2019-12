Další změna čeká od neděle 15. prosince cestující na Plzeňsku. Některé autobusy mířící do západočeské metropole od jihu a jihozápadu je totiž s novým jízdním řádem neodvezou jako dosud do centra Plzně. Jejich trasa bude končit na novém terminálu Kaplířova ve čtvrti Bory. Tam budou lidé přestupovat na městskou hromadnou dopravu (MHD).

Podle náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavla Čížka se změna dotkne pouze kratších autobusových linek z Chlumčan, Merklína a Zbůchu. „Dlouhé páteřní linky jedoucí od Přeštic a Klatov budou klasicky pokračovat až na hlavní nádraží na terminál Šumavská,“ sdělil náměstek s tím, že je zbytečné, aby kratší linky jezdily po stejných trasách jako MHD.

Lidé, kteří vystoupí v Kaplířově, si budou muset kvůli jízdě do centra města koupit jízdenku na MHD. Ta však vyjde dráž, než kdyby mohli pokračovat linkovým autobusem. Cestující, kteří nemají předplacené jízdné, budou muset vydržet do léta. „Totiž až od 1. července bude platit tzv. jednorázová přestupní jízdenka, se kterou budou moci lidé cestovat ve vlacích, autobusech, ale také v MHD. Její cena se bude pohybovat v rozmezí od 12 do 79 korun s tím, že za nejvyšší cenu se cestující dostane z jednoho konce Plzeňského kraje na druhý,“ řekl Čížek.

Přestupními uzly chce vedení kraje i města Plzně ulevit dopravě v krajské metropoli. Po Plzni už proto několik uzlů funguje a město připravuje další. „Nová přestupní kapacita by měla v budoucnu vzniknout v oblasti dnešního Rondelu na Rudné. Rovněž jednáme o nové zastávce pro linkovou dopravu na Zábělské na Doubravce,“ uvedl náměstek primátora Plzně pro dopravu Michal Vozobule.