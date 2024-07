Už tak neúnosnou dopravní situaci na nejfrekventovanější křižovatce u obchodního centra Makro na výjezdu k dálnici D5 zkomplikovalo v posledních dnech další dopravní omezení. Před několika dny zde začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravovat silnici I/26 v úseku od okružní křižovatky ve směru na Sulkov. Na místě se u příjezdu do Plzně začaly tvořit zácpy a řidiči nabírali zpoždění v řádu desítek minut. Město Plzeň proto vyjádřilo nesouhlas s další rekonstrukcí této významné komunikace, kterou chce na území města ŘSD o letošních prázdninách realizovat.

„Vnímáme složitou dopravní situaci v Plzni a nechceme ji řidičům ještě více komplikovat. Proto jsme po domluvě s náměstkem dali negativní stanovisko na akci ŘSD, která by řidiče společně s již platnými uzavírkami a omezeními výrazně potrápila. Pevně věřím, že ŘSD bude náš postoj vnímat a vyjde nám vstříc,“ říká primátor Roman Zarzycký.

Státní organizace ŘSD oznámila, že v termínu od 30. července do 6. září 2024 má v plánu částečnou uzavírku silnice I/26 v úseku od okružní křižovatky Makro ve směru na Sulkov až po čerpací stanici MOL.

Plánuje opravit komunikaci v obou směrech pokládkou nového asfaltového mikrokoberce a pro práci chce postupně uzavírat vždy jeden jízdní pruh. „Důvodem nesouhlasu je skutečnost, že výše uvedená oprava vozovky nebyla Ředitelstvím silnic a dálnic ČR městu Plzeň předem avizována, a nemohla tak být zahrnuta do dlouhodobého plánu a koordinace dopravně-inženýrských opatření ve městě. Vzhledem k tomu, že v daném termínu již na území města probíhá velký počet jiných předem naplánovaných stavebních prací a rekonstrukcí, a to včetně silnic I. třídy, a omezení probíhají i na dálnici D5 a právě sulkovský přivaděč je stanovenou objízdnou trasou, město Plzeň nechce zhoršit již tak složitou dopravní situaci další předem neavizovanou částečnou uzavírkou tak významné komunikace,“ vysvětluje náměstek Aleš Tolar s tím, že dopady by mohly být citelné pro plynulost automobilové dopravy i MHD a linek veřejné dopravy ve městě i širším okolí.

„Dopravní omezení bylo zveřejněno na webu www.dopravniinfo.cz tak, jak je zvykem. Ne však v systému města Plzně tzv. Superdio v souladu s dohodnutými pravidly. Jedná se o akci běžné údržby, konkrétně opravu výtluků a to je mimo město. Od druhého dne prací je provoz na silnici v rámci normálu. Po opravě výtluků bude následovat pokládka asfaltového mikrokoberce na stejné silnici. Termín bude následně koordinován s probíhající opravou D5 na obchvatu Plzně,“ reaguje na vydané negativní stanovisko města mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Oprava silnice na Sulkov působí řidičům problémy. | Video: Stanislav Souček

Podle Romana Zarzyckého by pomohla lepší komunikace mezi jednotlivými subjekty. „Bylo dobrým zvykem, že nás ŘSD za minulého vedení informovalo i o akcích, u kterých takovou povinnost neměla. Výrazně by nám pomohlo, kdyby se k tomu nyní státní podnik vrátil a nedozvídali bychom se o kolabující dopravě ze sociálních sítí a médií nebo přímo z automobilu,“ dodává primátor.