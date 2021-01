V těsné blízkosti areálu atletického stadionu města Plzně vyroste atletický tunel. V tunelu bude šest běžeckých drah, prostor pro skok do výšky, skok o tyči a prostor pro nácvik vrhačských disciplín.

Atletům postaví tunel s běžeckými drahami či prostory pro skok o tyči | Foto: Foto: Plzeňský kraj

Na výstavbu atletického tunelu je možné do 29. ledna 2021 do 10:00 hodin podávat nabídky prostřednictvím Centrálního nákupu Plzeňského kraje do podlimitní veřejné zakázky. Zadavatelem akce je Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 99 milionů korun bez DPH a vychází z přidělených a schválených finančních prostředků Plzeňského kraje. Jde o zakázku na výstavbu atletického tunelu včetně zhotovení projektové dokumentace předmětné stavby a provedení související inženýrské činnosti na základě zadavatelem předložených požadavků. Požadavkem zadavatele je návaznost atletického tunelu na stávající sportovní halu v areálu učiliště a tím zajištění bezbariérového přístupu do obou objektů. Neopomenutelnou podmínkou zadavatele je zajištění parkovacích míst.