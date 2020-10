Volby sledoval Aschenbrenner v plzeňské restauraci Plovárna v Hradišti, kde se spolu se svými přáteli mohl v sobotu odpoledne radovat z vítězství.

Čekal jste, že ve volbách zvítězíte a zůstanete i nadále senátorem?

Ve vítězství jsem doufal, takže spokojený jsem. Za výsledky voleb jsem moc rád, z člověka spadne všechen ten stres.

Byl pro vás pan Kůs těžkým soupeřem?

Rozhodně byl tvrdým a těžkým protivníkem. I když jsem byl podle sázkových kanceláří favoritem, nepřipadal jsem si tak. Věděl jsem, že to nebude jednoduché a pana Kůse jsem nikdy nepodceňoval.

V Senátu jistě navážete na práci z předchozího volebního období. Jaké téma pro vás bude klíčové?

V prvé řadě bych rád řekl, že chci i nadále zůstat místopředsedou senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. A konkrétní témata, kterým bych se rád věnoval, dlouhodobě avizuji. Tak například rozpočtové určení daní. Byl bych rád, kdyby stát více pomáhal obcím. Ty by měly mít podle mého názoru větší podíl na daních. Chtěl bych se také zaměřit na spolupráci českých a taiwanských firem.

Co konkrétně máte na mysli?

Byl jsem součástí delegace vedené předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, která na konci srpna odletěla na Taiwan. Tato cesta může Česku přinést značné ekonomické výhody. Jsem rád, že se nám podařilo dojednat, že Taiwan pošle České republice darem pět linek na výrobu roušek a respirátorů, které pomohou chránit naše občany. Jedna z nich poputuje právě do Plzně, konkrétně do borské věznice, kde by stroj měli obsluhovat odsouzení.