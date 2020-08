Tolik diskutovaná cesta může podle něj přinést České republice ekonomické výhody. O tom, zda na Tchaj-wan vycestovat, měl Aschenbrenner jasno hned.

Jak dlouho jste se rozmýšlel, zda cestu na Taiwan podniknete či ne?

Nerozmýšlel jsem se vůbec. Měl jsem být členem již původní delegace, která měla Tchaj-wan navštívit se zesnulým předsedou Senátu Parlamentu ČR Jaroslavem Kuberou. Nebylo moc o čem přemýšlet i proto, že Tchaj-wan je významný ekonomický partner České republiky, ukázkově zvládá pandemii koronaviru (v tomto směru bychom se mohli něčemu přiučit) a je to demokratická a nezávislá země. S Čínou bychom měli udržovat také dobré vztahy, ale nesmí to být provázeno absurdním vyhrožováním ze strany Pekingu, jak se to děje dnes. Navíc jsem vytrvalým kritikem porušování lidských či náboženských práv v Číně a při výročí březnového povstání v Tibetu již 22 let vyvěšuji na městském úřadě tibetskou vlajku.

Je hlavním důvodem cesty Vaše dlouholeté přátelství s Jaroslavem Kuberou?

Předně bych chtěl říct, že dlouholetým přátelstvím bych si náš vztah netroufl nazvat, i když bych tomu byl rád. Znal jsem se s ním blíže bohužel jen posledních necelých šest let. Ale je pravda, že jsme si rozuměli opravdu hodně. Ale jeden z důvodů to byl. Další jsem vysvětlil v předchozí otázce. Jaroslava Kubery jsem si velmi vážil, ale podobný vztah jako s ním mám i se současným předsedou Senátu Milošem Vystrčilem.

Překvapil Vás počet lidí, kolik se chce na Taiwan vydat? Údajně má jít o desítky osob.

Zájem byl velký, ale nepřekvapil mě, protože Tchaj-wan je inspirativní a byznysově i politicky zajímavá země. Celá delegace má nakonec přes 90 osob, z toho je téměř 50 podnikatelů. A kromě senátorů a firem jsou v delegaci také zástupci české akademické, vědecké a kulturní komunity.

Jaké jsou Vaše osobní cíle, které byste rád na Taiwanu prosadil?

Protože jsem místopředsedou hospodářského výboru Senátu chci svojí účastí podpořit zejména obchodní jednání našich firem, jelikož možnosti ještě širší spolupráce s Tchaj-wanem existují. Navíc jsou plánována setkání naší delegace s některými významnými tchajwanskými ekonomickými institucemi, firmami a bankami, které chtějí otevřít své pobočky v Česku. To by byla skvělá věc. V programu je i jednání s paní ministryní ekonomických věcí či tchajwanským ministrem pro vědu a výzkum. Mým konkrétním cílem tedy je, aby cesta v budoucnosti přinesla ekonomický profit pro Českou republiku

Co říkáte kritikům této akce, kteří se domnívají, že odjezd na Taiwan může poškodit celé Česko?

Celé Česko? A jak by ho to mohlo poškodit? Naopak to může přinést ekonomické výhody. Podobné výhrady kritiků jsme slyšeli už několikrát v minulosti a jejich slova se nenaplnila. Naopak Tchaj-wan je v Česku jedním z velmi významných investorů, tchajwanské firmy zde dávají práci kolem 19 tisícům lidí. Někteří čeští politici naopak poklonkují Číně, přitom to nepřineslo žádné investice, které sliboval prezident Zeman. Byla to diplomatická i byznysová chyba. Ta ve skutečnosti poškodila Česko. Tchaj-wan s námi jedná otevřeně a bez jakýchkoli vyhrůžek, to je podstatný rozdíl od Číny.

Vyvíjel nebo vyvíjí na Vás někdo tlak, abyste cestu neuskutečnil?

Na mě osobně ne. Nepočítám samozřejmě stanoviska prezidenta, předsedy vlády a čínské strany, které byly na celou cestu Senátu bohatě prezentovány v médiích.

Podporuje Vás v rozhodnutí Vaše okolí?

Já jsem se ve svém okolí setkal jen s povzbudivými reakcemi. Jedna z nich byla opravdu humorná: "Je dobře, že se tam chystáte, ale už konečně leťte. Přípravy jsou delší, než na cestu na Mars“. Ale teď vážně. Tchaj-wan je ekonomicky úspěšná, svobodná a například ve vědě, výzkumu a užití moderních technologií inspirativní země. Navíc podobná cesta nemá sloužit pro nějaké exhibice a předvádění se, ale pro seriózní jednání o ještě větší, především ekonomické, spolupráci. Doufám, že se to podaří