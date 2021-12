„Plzeň a plzeňský region, potažmo celá Česká republika, by se mohla v budoucnu inspirovat tím, jak Izrael hospodaří s vodou. Izrael je světový leader při zavádění řešení na hospodárné zacházení s vodou, postupně vybudoval infrastrukturu potřebnou k čištění odpadních vod a k jejich využívání v zemědělství. Žádná jiná země nepřikládá čištění a recyklaci odpadních vod takový význam a nepovažuje jej za takovou národní prioritu, jako je tomu v Izraeli, který opakovaně využívá přes 85 % celkového množství odpadních vod. Ve většině ostatních zemí světa je v současné době procento jejich opětovného využití mizivé,“ vysvětlil Aschenbrenner.

„V nadcházejícím období, kdy se celý svět bude potýkat s nedostatkem vody, je však téměř jisté, že se pozornost všech brzy zaměří tímto směrem a kvalitně vyčištěná odpadní voda se stane nezbytným novým zdrojem sloužícím k zemědělským a jiným účelům. Přestože kdysi se na splašky pohlíželo jako na nepříjemný problém, s nímž je třeba se vypořádat, případně jako na zdroj znečištění, v současné době je Izrael vnímá jako paralelní systém zásob vody na svém geograficky suchém území. Z tohoto pohledu jde o cenný národní zdroj,“ uvedl dále starosta.

Program pracovních jednání v Izraeli zahrnoval podle Aschenbrennera i návštěvy dvou kibuců včetně Kfar Masaryk – Vesnice Masarykovy. „Ve vesničce, kterou obývají Češi a Slováci, mají trvalou výstavu o T. G. Masarykovi a mimo jiné také strom, který v ní před lety vysadil Václav Havel. Tamní obyvatelé chtějí ve vesnici příští rok vybudovat pekárnu a do dvou let také hospodu. Jelikož se snaží dělat všechno „po Česku“, velmi se zajímali o české technologie, díky kterým by mohli pekárnu s restaurací v obci vytvořit. V této souvislosti jsem již oslovil Plzeňský Prazdroj, který by mohl mít v Izraeli svoji vlastní hospodu,“ řekl starosta.

Čeští senátoři předali v Izraeli dále Výzvu PČR k vyšetřování válečných zločinů Hamásu, kterých se měla militantní skupina dopustit letos v květnu během jedenáctidenní války s Izraelem. „V dokumentu čeští senátoři a poslanci vyzývají, aby byli zločinci postaveni před Mezinárodní trestní soud v Haagu. Výzvu jsme v předali předsedovi izraelského parlamentu v Jeruzalémě,“ uvedl dále.

Delegace také navštívila muzeum holokaustu Jad Vašem a dále pobočku českého velvyslanectví v Jeruzalémě. „Na zdech české ambasády visí všude fotky Loosových interiérů, to mě velmi mile překvapilo,“ řekl starosta Slovan.

V boji s covidem jsou podle něj Izraelci velmi disciplinovaní. „V nedávné době schválil Izrael očkování dětí od pěti let do 11 let a zvažuje celoplošné povinné očkování. Stát je určitě vzorem pro ostatní země v tom, jak se pere se šířením nákazy. Osobně jsem očkovaný, ale nikoho bych rozhodně nenutil, aby se očkovat šel. Jsem proti zavedení jakékoli povinnosti,“ dodal starosta.

Izrael udržuje podle Aschenbrennera s Českem dlouhodobě skvělé vztahy. „Izraelci mají Čechy velmi rádi. Byli jsme jednou z prvních zemí, který uznal samostatný stát Izrael. Na důkaz dobré spolupráce nám například Izrael na počátku pandemie zaslal vakcíny Moderna. Troufám si říct, že vztahy mezi oběma zeměmi jsou skvělé. Jedna z opravdu mála věcí, která je mi sympatická na současném panu prezidentovi, je právě kladný vztah k Izraeli,“ podotkl Aschenbrenner.