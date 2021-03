Deník na návštěvěZdroj: Deník

Lumír Aschenbrenner stojí v čele druhého obvodu už přes dvacet let. Deník si s ním povídal o plánovaných akcích obvodu a tématech, která místní občané v současné době řeší.

Jak pokračuje projekt parkovacího domu u bazénu?

Parkovací dům bychom na Slovanech určitě chtěli, potřebujeme tu každé nové parkovací místo. Měl by mít zhruba 170 míst k parkování. V dnešní nelehké době je ale bohužel jeho výstavba nejistá. Mimochodem, současné parkoviště pro bazén na Slovanech je dlouhodobě zavřené a místní nám píšou, proč tam nemohou parkovat. S tímto problémem jsem se na posledním Zastupitelstvu města Plzně obrátil i na vedení města.

Jaké další téma občané Slovan řeší?

Řešíme opakované nepořádky poblíž Papírenského parku, kde za pomoci vězňů proběhl úklid nad rámec běžných úklidových prací – sebral se naplněný velkokapacitní kontejner a již jsme se domluvili na pokračování úklidu během března. Dalším citlivým tématem jsou garáže ve Velenické ulici poblíž Božkova. Shlukují se tam bezdomovci. Některé se budou časem bourat a na některé dává Správa veřejného statku mříže, aby tam lidé bez domova nemohli. Velkým tématem byla i výstavba dvou třípatrových bytovek na Čechurově. S tím se ale v podstatě nedá nic dělat. Neodporuje to územnímu plánu.

Jaké investice má druhý městský obvod letos v plánu?

V letošním roce máme poměrně malý prostor pro investice, proto chceme zejména připravit projekty na další léta. Neradi bychom zbrzdili návaznost pro budoucí roky například na projekt odbočovacího pruhu křižovatky Mikulášská třída x Mikulášské náměstí, rekonstrukce kuchyně 25. mateřské školky nebo modernizace Škoda sport parku, kde do budoucna plánujeme vybudovat mimo jiné i jezírka. Naší asi nejzajímavější akcí v tomto roce je otevření kavárny Kafe Smetanka. U parku na Homolce byla otevřena v pondělí 1. března, v objektu druhého městského obvodu. Jeho rekonstrukce, kde se dříve nacházely veřejné toalety a poté i farmářský obchod, stála čtyři miliony korun, přičemž dva miliony do opravy objektu investoval nájemce a provozovatel kavárny pan Pavel Bechyně. Největší investiční akcí, kterou připravujeme, je rekonstrukce vnitrobloku Francouzská, Brojova, Slovanská alej. Na opravu už máme stavební povolení, dokončená by měla být letos. Náklady na projekt činí 11,5 milionů korun, ale doufáme ve snížení ceny v soutěži na 10 milionů korun. V této souvislosti chceme požádat město o předfinancování dotačního projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice, na který máme připraveny peníze. Vzhledem k tomu, že v našem letošním rozpočtu není moc peněz, rádi bychom, aby nám město uvolnilo tyto finanční prostředky, za které obvod následně vnitroblok ve Francouzské zmodernizuje. V tomto roce bude také dokončeno odkanalizování Koterova nebo práce na nástavbě 20. základní škole Brojova. Chtěli bychom dále obnovit dětské hřiště v ulici Šeříková. Ke konci loňského roku byla zahájena stavba modernizace železniční trati v Koterově. Do tří let zde dojde ke zrušení zastávky Plzeň-Koterov, kterou nahradí nová zastávka Plzeň-Slovany. Nad železniční tratí vyroste i nová lávka pro pěší i cyklisty.