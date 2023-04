Bezmála tisíc artroskopických operací velkých kloubů, z toho téměř 400 rekonstrukčních u kolen, ramen i kyčlí, provede ročně Artroskopické centrum FN Plzeň v Plzni, které patří mezi špičková pracoviště v České republice.

Artroskopické sympozium. | Foto: Deník/Alena Nová

„Nejčastěji to bývají právě poranění vazů a menisků kolena. Naše pracoviště patří mezi špičku v ČR a jsme uznávaní i v zahraničí,“ řekl profesor Petr Zeman, šéf artroskopického centra, který své zkušenosti předával 14. dubna v rámci VII. artroskopického sympozia v Hotelu Vienna House Easy v Plzni, kterého se zúčastnilo téměř 200 lékařů a fyzioterapeutů. „Věnovali jsme se na něm především nejnovějším trendům v záchovných operacích menisků a vazů i fyzioterapii po poranění kolenních kloubů,“ popsal.

Artroskopické centrum funguje na klinice ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN v Plzni. Má i vlastní špičkově vybavený operační sál. „Provádíme celé spektrum miniinvazivních artroskopických výkonů, tedy nejen kolen. Klienty máme z celé České republiky, ale například i ze Slovenska,“ uvádí lékař, který operoval mimo jiné slovenského prezidenta Andreje Kisku. Pracoviště tak slouží pacientům s problémy zejména kolenního, ramenního a kyčelního kloubu. Zatímco na některé specializované operace se čeká výjimečně až jeden rok, akutní případy operují ihned.

Profesor Zeman připomíná, že artroskopické centrum velmi úzce spolupracuje i s fyzioterapeuty. „Jejich práce si mimořádně vážím a jsou nedílnou částí našich týmů pečujících o pacienty. Jejich role je velice důležitá pro to, aby se pacient vrátil co nejdříve do běžné denní zátěže, do práce nebo ke sportu. Vedle rekreační sportovců léčíme i ty profesionální. Staráme se například o fotbalisty FC Viktoria Plzeň,“ připomíná lékař.

Dodává, že i proto zvolil jako téma sympozia současné trendy v terapii a rehabilitaci poranění menisků a vazů kolena u sportovců. „Ale také i proto, že neustále narůstá počet nejen dospělých, ale zejména dětských pacientů s těmito často podceňovanými a závažnými úrazy kolena. Letošní sympozium bylo mimořádné zejména dvěma aspekty. Bylo to vůbec první odborné sympozium pořádané v České republice Artroskopickou akademií z.s., jejíž aktivita je zaměřená především na cenově dostupné a kvalitní odborné vzdělání lékařů zabývajících se artroskopiemi velkých kloubů. Druhým je fakt, že mimo odborníků z České republiky, pozvání přijali i čtyři moji kolegové věnující se této problematice, špičkoví zahraniční odborníci se kterými úzce spolupracujeme,“ říká profesor Zeman.

Na sympoziu se řešila i problematika fyzioterapie kolenního kloubu. „Domnívám se, že propojení lékařů s fyzioterapeuty na našich odborných akcích je mimořádně přínosné pro obě strany a všechny nás společně posouvá k tomu, abychom naše pacienty léčili co nejlépe,“ uzavírá profesor Zeman.