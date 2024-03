Armáda při jednání se zástupci Plzeňského kraje a dotčených obcí potvrdila své záměry postavit v areálu letiště Líně logistické centrum. Na fungování letecké záchranné služby by se chtěla podílet i po roce 2028, kdy ji převezme jiný provozovatel.

Letiště v Líních. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Armáda ČR (AČR) chce na svém záložním letišti Líně u Plzně postavit logistické centrum pro české vojáky i NATO a základnu aktivních záloh krajského vojenského velitelství ve velikosti jednoho praporu kolem 600 lidí. Do roku 2028 tam budou vojáci provozovat leteckou záchrannou službu pro Plzeňský a částečně Karlovarský kraj a poté se chtějí na jejím fungování dále spolupodílet. Po jednání zástupců AČR a ministerstva obrany (MO) se starosty okolních obcí a vedení Plzeňského kraje to novinářům řekl první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

„Chceme využívat původní areál tak, jak ho armáda historicky využívala, tedy něco kolem 390 hektarů," řekl. Logistická základna bude podle Hlaváče primárně pro AČR. „V případě vojenských krizí, které se budou dotýkat bezpečnosti České republiky, bude využívána i jednotkami aliančních zemí (NATO)," uvedl. Šlo by o sklady, administrativní budovy a případně objekty pro dočasné ubytování v řádu dnů. Podle Hlaváče by v Líních trvale působilo 100 až 200 vojáků, kteří by zabezpečovali fungování letecké záchranné služby a praporu aktivních záloh.

Armáda tak potvrdila své plány, o kterých se mluvilo už na konci minulého roku poté, co padly plány na výstavbu gigafactory koncernu Volkswagen. V Líních by tak měl vzniknout prostor, kde bude ČR schopna například poskytnout zázemí na cestě pro projíždějící spojenecké jednotky, letiště by mohlo sloužit pro případné zásobovací lety. „Jedním naším úkolem v rámci Aliance je poskytovat podporu hostitelskou zemí. Líně jsou unikátní svou kapacitou, geograficky, blízkostí nemocnice, infrastrukturou a zároveň vzdáleností od místní aglomerace. Myslíme to vážně, je to strategicky důležité,“ uvedl v prosinci náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Armáda plánuje v Líních logistické centrum a základnu pro aktivní zálohy

Z 390 hektarů, které chce armáda využívat, patří zhruba desetina okolním obcím. „Dnes jsme si vyjasňovali naše pozice a to, jak dál budeme spolupracovat," uvedl v pátek Hlaváč. Jednání budou podle něj pokračovat.

Brzdou je zatím dlouholetý soudní spor mezi armádou a současným nájemcem, firmou PlaneStation. „Zásadní je pro nás rozhodnutí soudu, které se předpokládá na konci března, a jakmile ho budeme mít, tak budeme dál jednat a připravovat využití letiště a naší spolupráci," doplnil Hlaváč.

Podle informací ČTK by mělo být poslední stání u Krajského soudu v Plzni 27. března. Ten by měl rozhodnout o vypovězení nájemní smlouvy a firma by měla přestat areál dále využívat.