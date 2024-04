Čtyři dny plné arabské kultury nabízí návštěvníkům od 11. do 14. dubna Arabfest v Plzni. Na velkém sobotním rodinném programu v kulturním centru Papírna mohli lidé ochutnat exotické pochoutky. Nechyběla ani pravá turecká káva připravovaná tradičním způsobem nebo u nás málo známé druhy čaje. Návštěvníky lákala i výstava věnovaná arabským sportovcům a orientální trh.

Arabfest 2024 | Video: Deník/Veronika Krátká

Hlavní halu v Papírně zaplnili prodejci kávy, čaje, orientální módy, šperků, kosmetiky i exotických pochoutek. Zejména ženy lákal stánek u vstupu do haly. „Náš sortiment se skládá z věcí dovezených převážně z Dubaje ve Spojených arabských emirátech, ale i z Turecka, Libanonu a Indie. Zákaznice se hodně zajímají o parfemované oleje. Novinkou jsou inhalační krystaly s eukalyptem a mentolem, která krásně protáhnou dutiny. Máme i vykuřovadla, módu z Pákistánu, modlitební koberce a spoustu pochutin. Většinou jsou to věci, které se tady v běžných obchodech nedají koupit,“ představuje nabídku Helena Trojanová, spolumajitelka internetových obchodů s orientálním zbožím a arabskými parfémy.

Mnoho návštěvníků přilákala vůně kávy ve stánku Orient Coffee. „Nabízíme tureckou kávu tradičně připravenou v džezvě, a to jak klasickou, tak s vlastním orientálním kořením. To je naše specialitka,“ říká během přípravy voňavého nápoje Anna Fremrová. Jen o pár metrů dál lidé ochutnávají ve stánku plzeňské Dobré čajovny různé druhy čajů. Za pultem stojí Kateřina Kocumová: „Lidem nejvíc chutná marocký čaj. To je směs zeleného čaje s mátou. Pije se hodně slazený.“

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

V Papírně nechyběly ani stánky s nabídkou různých specialit. Letos poprvé dorazil tuniský street food, který nabízí jehněčí klobásky se sázenými vejci a hranolky nebo třeba falafel, což jsou smažené kořeněné kuličky z cizrny.

Organizátoři letos zvolili pro Arabfest téma sportu. „Připravili jsme projekci dokumentárního filmu, který mimo jiné reflektuje roli žen ve sportu, a také výstavu nazvanou Síň slávy věnovanou arabským reprezentantům. „Na přípravě se podílela grafička Tereza Koterová, která vyučuje na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara a také studentka blízkovýchodních studií Anežka Dragounová,“ dodává koordinátorka festivalu Michaela Vaňková.

Letošní festivalovou novinkou je Charitativní běh na podporu organizace Lékaři bez hranic, který se uskuteční v neděli 14. dubna v Borském parku v Plzni. Reagujeme tak na aktuální situaci na blízkém východě, kde tato humanitární organizace také působí,“ dodává Michaela Vaňková.

Festival arabské kultury podpořila Západočeská univerzita v Plzni. „Na organizaci akce se podílejí dobrovolníci z katedry blízkovýchodních studií. Zapojili se i studenti a vyučující z dalších fakult,“ uzavírá koordinátorka.