Údaje budou aktualizovány každý měsíc a lidé získají kompletní přehled příjmů i výdajů Plzně, grafické pohledy na plnění jednotlivých položek rozpočtu a rovněž detaily k jednotlivým investičním akcím včetně údajů o termínech či dodavatelích.

„Jednoznačně tím naplňujeme současný trend, kdy se jako samospráva snažíme být v maximální možné míře transparentní a otevření, a to i co se týká nakládání s veřejnými financemi. V Plzni jsme už v roce 2015 spustili aplikaci nazvanou Rozklikávací rozpočet, která umožnila občanům získat základní přehled o rozpočtu města jako celku, a odděleně pak magistrátu i městských obvodů. Novou aplikací však jdeme ještě do větších detailů a provázaností,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Krajská metropole letos plánuje výdaje zhruba 8,8 miliardy korun. Peníze jsou určeny na provoz i investice. Z velkých stavebních akcí spustilo letos město například výstavbu technologického parku v areálu Světovar, kompletně revitalizuje lokalitu Zátiší či postaví 18 nových bytových domů.