Animánie bude rekordní, v soutěži je letos zastoupeno 34 zemí

Na 700 filmů z celého světa se letos přihlásilo do soutěže Festivalu Animánie, který se uskuteční v plzeňském Moving Station od 18. do 21. listopadu. Programová rada festivalu jich do soutěže vybrala 150. O festivalové ceny se tak utkají mladí animátoři z rekordních 34 zemí, mimo jiné z Hong-Kongu, Singapuru, Brazílie nebo Norska. Kromě soutěže chystá Festival Animánie i bohatý doprovodný program.

Od 18. do 21. listopadu se v Plzni uskuteční další ročník festivalu animovaného filmu Animánie. V soutěžní sekci je letos na 150 snímků ze 34 zemí světa. Kromě projekcí jsou připraveny workshopy a animátorské polepšovny pro zkušené i začínající animátory. | Foto: Foto: archiv festivalu

Vybrané soutěžní snímky jsou rozdělené na československé a zahraniční a utkají se ve třech věkových kategoriích. Vítěze, kteří si z Plzně odvezou jednu z festivalových cen Animániček, vybere odborná porota ve složení pedagožka Zuzana Bukovinská, filmový, divadelní a rozhlasový režisér Petr Vodička a animátor Martin A. Pertlíček, který je zároveň odchovancem spolku Animánie. „Všechny soutěžní snímky budou na festivalu k vidění, jejich délka se pohybuje kolem 5 až 8 minut, promítáme je proto v blocích a vstup na ně je zdarma. Pro dětské tvůrce je to jedinečná příležitost zažít reakce diváků v sále,“ uvedl ředitel Festivalu Animánie Jan Příhoda. Od 18. do 21. listopadu se v Plzni uskuteční další ročník festivalu animovaného filmu Animánie. V soutěžní sekci je letos na 150 snímků ze 34 zemí světa.Zdroj: Foto: archiv festivalu Letošní téma festivalu zní Na cestě a na diváky bude čekat řada nesoutěžních projekcí. Jsou mezi nimi aktuální novinky jako Myši patří do nebe, Moje slunce Mad, Barevný sen a Princova cesta nebo lahůdky z filmových archivů - kultovní německý snímek Lola běží o život a legendární Cesta do pravěku Karla Zemana v restaurované verzi. Diváci se mohou těšit i na film o Janu Švankmajerovi Alchymická pec a také na oceňovanou novinku Přes hranici, první celovečerní film na světě natočený ojedinělou animační technikou olejomalby na sklo. Snímek inspirovaný životním příběhem rodiny jeho francouzské režisérky Florence Miailhe vznikal z velké části pod rukama českých animátorů. Hašení komínu vodou: riskujete malér, potřeba je písek Přečíst článek › Kromě projekcí jsou připraveny workshopy a animátorské polepšovny pro zkušené i začínající animátory. „Zájemci si dokonce mohou vlastní krátký film vytvořit,“ upozornil Jan Příhoda. Po celou dobu festivalu bude otevřena oblíbená game zóna, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet nejnovější počítačové hry úspěšných českých vývojářů. Na festivalu nebude tradičně chybět ani program pro pedagogy a lektory animace. Animánie promítne i pásmo všech filmů oceněných na letošním Anifilmu, a k tomu ještě dvě pásma filmů z výstavy Animace 70 – sedm desetiletí animace na UMPRUM. Vstupné na projekce nesoutěžních filmů je 100 korun, studentské 80 korun a rodinné 200 korun. Vstupenky jsou již k dostání prostřednictvím sítě GoOut.