Teď už se rozběhlo finálové hlasování, které poběží do konce měsíce. „Navrhované projekty mě příjemně překvapily,“ říká v rozhovoru pro Deník starosta ÚMO4 Tomáš Soukup.

Mohl byste stručně vysvětlit, co vlastně pojem participativní rozpočet znamená?

Jedná se o jeden z nástrojů, jak zapojit veřejnosti do rozhodování o veřejných věcech, konkrétně v nějakých menších investičních akcích. Chceme v lidech probudit aktivitu, aby viděli, že se jejich hlasem budeme zaobírat. Úřad tím také dostává zpětnou vazbu, co si lidé o obvodě myslí.

Jak celá akce probíhá?

V první fázi jsme sbírali nápady od občanů, v druhé fázi jsme je vyhodnocovali z hlediska proveditelnosti. Kritéria jsou přitom jednoduchá – navrhovaný projekt by se neměl dotýkat pozemku v cizím vlastnictví a náklady by neměly přesahovat hranici participativního rozpočtu, což jsou u nás dva miliony korun. To jsou dvě základní kritéria, na kterých skončí drtivá většina projektů. Pak se k projektu vyjadřuje komise rozvoje z hlediska urbanistiky nebo jeho vhodnosti. Ale není to tak, že by se projekt rovnou vyloučil; může se například přesunout na jiné místo.

Co následuje po tomto vyhodnocení?

Projekty, které projdou tímto sítem, jsou představeny veřejnosti, která o nich může hlasovat. Nejúspěšnější se poté realizuje, a pokud nám zbudou peníze, které na participativní rozpočet máme vyčleněny, pokračujeme s realizací dalšího v pořadí.

Inspirovali jste se i v jiných městech, kde už mají s participativním rozpočtem zkušenosti?

Konkrétní formu jsem čerpal třeba v Chomutově, kde běží už několikátý ročník. Hodně využívaná je tato možnost v Brně, v obvodu Ostrava-jih, což je velká část Ostravy, využívají ho například i některé pražské části.

Jak se vám nápady, které na obvod přišly, líbily?

Drtivá většina z těch, které jsou ve finále, mě příjemně překvapila. Na začátku jich bylo 49, postupnou selekcí jsme se dostali k sedmi projektům. Skvělý nápad je například zelená střecha na konečné trolejbusu v Zábělské ulici. Pokud by ten projekt vyhrál, ukáže, že nějaká možnost zelených střech existuje. A pro nás to bude možnost jakéhosi pilotního projektu. Samotného by mě nenapadla třeba pumptracková dráha pro bikery. Pak jsou tam takové typičtější projekty jako alej okolo Chlumu nebo Alej života, kdy bychom vysadili jeden strom za každého nového občánka.

Co se bude dít s návrhy, které do finále neprošly?

I tam je spousta nápadů, které můžeme použít. Třeba parkovací dům pro cyklisty je skvělá myšlenka, ale s náklady šest milionů korun překračuje danou hranici. Lidé hodně navrhovali změnu míst na separovaný odpad. Tyto projekty už máme zařazeny v investičním plánu a realizujeme je.

Jak mohou lidé o projektech hlasovat?

Hlasování bylo spuštěno 1. května na webové stránce rozhodnetesami.cz. Hlasující vybere projekt, vyplní své telefonní číslo, kam mu pak přijde kód, jehož prostřednictvím odhlasuje. Na každé telefonní číslo je možné podat dva hlasy. Je i možnost offline hlasování, kdy stačí vyplnit hlasovací lístek. Ten vyjde v květnových Doubraveckých listech, případně je k vyzvednutí u nás na úřadě. Hlasování poběží do konce května.

Finálové projekty

Vysázení stromové aleje pod Chlumem – polní cesty pod Chlumem

Altánek v Bukovci u hřiště – za garážemi za Hlavní ulicí

Alej života – bývalá trať na Prahu

Zelená střecha na konečné „šestnáctky“ – Zábělská 60

Pumptracková dráha – Špitálský les

Dog park – Špitálský les

Grilovací místa – Doubravecké parky