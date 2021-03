S letošní sezonou Světového poháru se rozloučila nejlepší česká běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová 16. místem ve včerejším stíhacím závodě na 30 kilometrů volně ve švýcarském Engadinu, v němž se posunula ze 27. příčky po sobotním závodě s hromadným startem.

Kateřina Razýmová na trati posledního závodu Světového poháru ve švýcarském Engadinu. | Foto: czech-ski

„Byl to poměrně nervózní závod. Zpočátku jsem se snažila sjet závodnice přede mnou, což mě stálo poměrně dost sil, ale věděla jsem, že ta skupina bude mít větší sílu a později už by se mi to nemuselo podařit,“ popsala Kateřina Razýmová na svazovém webu svůj plán pro populární laufařský Engadin Skimarathon ze Svatého Mořice do S-chanf, který byl poprvé součástí Světového poháru.