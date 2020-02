Na jevišti plzeňského Divadla J. K. Tyla ztvárnil kolem osmdesátky rolí, nastoupil sem v srpnu 1993. „Byli se na mě podívat v pražském Disku a nabídli mi angažmá. Jsem pecivál, takže jsem se přestěhoval dost záhy, i když trvalé bydliště mám v Plzni až tak od roku 2000,“ říká muž s nezaměnitelným hlasem.

Před 27 lety ho do angažmá přijímal tehdejší šéf činohry Pavel Pavlovský. „Přišel dlouhovlasý andílek, který neustále zaspával na ranní zkoušky a měl z toho spoustu nepříjemností,“ vzpomíná herec, který se Stránským stál na jevišti mnohokrát. „Je to bezvadný herec a bezva chlap, dá se na něj spolehnout a dobře se s ním hraje. Martínek se nám v Disku zdál šikovný. V Plzni se uchytil a vypadá to, že tu vydrží,“ dodává Pavlovský.

Že je padesátka životní předěl, si Martin Stránský nepřipouští. „Čekal jsem, že se něco změní s Kristovými léty, ale nic, pak ve čtyřiceti, a zase nic. Život se mi začal hodně měnit až po 45, když přišel první a pak i druhý syn,“ říká herec, který už absolvoval 'předoslavu' s přáteli a rodinnou sešlost chystá. Minulý týden ho jeho kolegové překvapili po představení v Dobřanech. Poté, co tam s Janem Maléřem odehrál Enigmatické variace, se na jevišti objevila část plzeňského činoherního ansámblu, včetně Apoleny Veldové, Zuzany Ščerbové či Jany Kubátové, a pogratulovala překvapenému jubilantovi přímo před plným hledištěm.

Dnešní narozeninový den slaví Martin Stránský prací. „Od rána točím Ordinaci v růžové zahradě, pak mě čeká dabing znovu dabuji Hugha Laurieho. Ne jako doktora House, ale v seriálu Avenue 5. A potom ještě načítám poslední stránky audioknihy Sophiina volba,“ popsal herec, který v životě ztvárnil dlouhou řadu záporáků. „Naštěstí už hajzlíkům odzvonilo a přicházejí spíše charakterní role,“ dodal.