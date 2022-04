„Stěžejním problémem v Plzni je nedostupné bydlení. Uprchlíci žijí v dočasném nouzovém ubytování na nevyhovujících ubytovnách. Když lidé žijí v takových podmínkách, jen těžko si najdou práci a postarají se o děti,“ upozornil ředitel plzeňské pobočky Člověka v tísni Jakub Paleček.

Další problém podle něj nastane v září, kdy by ukrajinské děti měly nastoupit do školek a škol. „V Plzni jsou školy přetížené. Ve spolupráci s organizací Meta jsme vydali doporučení, jak v této situaci postupovat. Nejdůležitější v této fázi je děti přijmout do adaptačních skupin, kde jsou ukrajinsky hovořící lektoři. Následně v řádu nanejvýše měsíce až šesti týdnů je třeba je začít přesouvat do běžných tříd tak, aby se co nejrychleji adaptovaly,“ popsal ředitel.

Doplnil, že čím rychleji se děti do škol zapojí, tím bude situace lepší. „Nápady na otevření ukrajinské školy jsou principiálně špatně, tím se vytvoří segregované prostředí, které bude plodit další problémy,“ řekl.

Podle Palečka je nyní důležité, aby Češi pochopili, že je Ukrajinci neohrožují. „Od společnosti potřebujeme pomoci a být k válečným uprchlíkům vstřícní. Je potřeba pochopit, že je racionální běžence přijmout. Bude to efektivní pro celou společnost nejen ekonomicky. Zabrání se i sociopatologickým jevům, které plynou z toho, když jsou lidé segregovaní,“ vysvětlil.

Aby se ulevilo přetíženým lokalitám, je zapotřebí z jiných regionů vyslat signály, že u nich jsou lidé vítaní. „Že tam mají volné ubytování, pracovní místa a školy,“ dodal Jakub Paleček. To doporučuje i Daniel Hůle, odborník Člověka v tísni na sociální začleňování. „Stát by měl najít mechanismus, jak vytíženým regionům ulevit, protože bez relokací budeme hledat udržitelné řešení obtížně,“ uvedl Hůle.

Vlna uprchlíků postupně plnila pohraniční oblasti, kde jsou většinou jen menší vesnice s turistickými ubytovnami. Tam jsou Ukrajinci zaváženi z krajských center pomoci. „Pocit, že tím je situace vyřešena, protože se dosud nemusel postavit žádný tábor, je prchlivý. Ti lidé jsou ubytovaní třeba v horských chatách, odkud se sami nikam nedostanou. Jsou odkázáni na solidárnost ubytovatelů, když potřebují odvézt například k lékaři. Nemohou si ani najít práci, protože nevědí, co s nimi bude příští měsíc, děti nemohou nastoupit do škol,“ popsal úskalí krátkodobého bydlení Hůle.

„Jedním z našich návrhů bude, až se rozvine garantovaná podpora na nájmy v samostatných domácnostech, aby ji stát směřoval primárně do míst, která nejsou přetížená. Nedávalo by smysl, aby podporoval ubytovávání dalších lidí v Plzni či Karlových Varech, odkud by měla naopak část uprchlíků odejít,“ doporučil Hůle.

V Plzni je momentálně zhruba přes deset tisíc uprchlíků a z analýzy vyplývá, že proti tomu, co by odpovídalo kapacitám, je tu navíc 3500 uprchlíků. To je o polovinu více, než je město schopné absorbovat. Podle Martina Zrzaveckého, plzeňského radního pro bezpečnost, Plzeň krizi zvládá dobře. „Žádné velké problémy nyní nevnímáme a dle toho, co jsme si nastavili, jsme schopni se se situací vypořádat,“ reagoval na dotaz Deníku.