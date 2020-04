V plném proudu je rekonstrukce jednoho z největších pódií v republice, a to lochotínského amfiteátru v Plzni. Cílem je zvýšit nosnost.

Rekonstrukce pódia, jež má plochu 1650 metrů čtverečních a jehož výplň je 1000 metrů krychlových, skončí v druhé polovině května. Město Plzeň za ni zaplatí šest milionů korun.

„Pódium amfiteátru, který má kapacitu 17 tisíc lidí a v případě sedících šest tisíc osob, už bylo v havarijním stavu a jeho konstrukce nevyhovovala. Vzhledem k tomu, že slouží velkým akcím, jako je například Noc s operou, je oprava nezbytná,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře je pódium nutné staticky zajistit a zvýšit nosnost podlahy. „Dutý prostor pódia se stavebně oddělí od suterénu budovy a následně se celý prostor zalije provzdušněnou cementovou maltou,“ vysvětlil Šindelář. Dodal, že předsazená žulová schodiště pódia budou demontována a po očištění vrácena na původní místo. „Vnější úpravy pódia se neprovádějí, takže popsané opravy nebudou na pohled patrné,“ poznamenal Pavel Šindelář.

První velkou akcí, jež by se v lochotínském amfiteátru měla po rekonstrukci pódia konat, je Metalfest plánovaný od 5. do 7. června. To, jestli se bude konat, a případně v jakém náhradním termínu, zatím není rozhodnuto.

Lochotínský amfiteátr byl vybudován v rámci Akce Z v letech 1951-61 V roce 2015 byla dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce za téměř 30 milionů korun.

Klára Faistová