Ve Smetanových sadech v Plzni si milovníci techniky mohli v rámci Slavností svobody prohlédnout dobové stroje. Svůj americký jeep z roku 1942 tam představil také Radislav Neubauer z Plzně.

Radislav Neubauer s návštěvnicí oslav Patricií Kraftovou, která přes 20 let pečovala o americké veterány. | Foto: Deník/Barbora Hájková

Vozidlo z období druhé světové války vlastní Plzeňan 6 let. Sháněl ho zhruba 10 let, nakonec jej pořídil v Itálii. „Trvalo opravdu dlouho, než jsem ho pořídil. Chtěl jsem za každou cenu, aby byl z období války nebo předválečný a byl to opravdu originál. Stálo nás velké úsilí, než jsme jej dali dohromady, protože z 90 procent je původní,“ řekl Neubauer.