Po letech plánování by se mohla Americká třída konečně zklidnit. Vedení města požaduje, aby byla z vytížené ulice v centru Plzně odvedena tranzitní doprava. Pokud návrh schválí v únoru zastupitelé, začne se projektovat její proměna na hlavní městskou obchodní třídu.

„Změna organizace automobilové dopravy umožní rozšířit chodníky, vysadit nové stromy a doplnit okrasnou zeleň. Zpříjemní se pohyb pěších a cyklistů, usnadní průjezd MHD a zlepší se i vzhled této významné městské obchodní třídy. Zkvalitnění veřejného prostoru Americké třídy podpoří její společenský význam a přiláká více chodců, kteří jsou zdrojem zisků místních provozoven,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

Podle náměstka pro dopravu Michala Vozobule by měla být ulice uzavřena v úseku od Škroupovy po Resslovu ulici a v opačném směru v úseku od Goethovy ulice po ulici V Šipce. Tato část má být vyhrazena už jen trolejbusům, autobusům, cyklistům, taxíkům, záchranným složkám a místní obsluze. „O oživení Americké třídy se v Plzni mluví už dlouhé roky, nyní by k tomu konečně mohlo dojít,“ řekl Vozobule, který tuto třídu označuje za jednu z nejdražších zkratek na světě.

Americkou projede v pracovní den 14 400 osobních automobilů, MHD jím ve svých 1200 vozidlech přepraví 24 tisíc cestujících. Právě na Americké ztratí cestující ze všech míst v Plzni nejvíce času. „Veřejná doprava jede úsekem v délce 500 metrů zhruba 12 minut, rychlost je 2,5 kilometru za hodinu. Odpolední zdržení spojů bývají v rozsahu 7 až 16 minut,“ doplnil Vozobule.

A intenzita automobilové dopravy v úseku Škroupova – Goethova neustále roste. Zatímco v roce 2009 jím projelo 11 600 aut, v roce 2020 to již bylo 14 400. Pokud nedojde k regulaci, bude úsekem v roce 2030 projíždět až 23 100 vozů, podobně jako na čtyřproudové ulici U Trati. Pro Americkou i ostatní ulice v centru by to však znamenalo dopravní kolaps. A právě silniční komplex mostu Milénia, U Trati a Borské ulice byly vybudovány za účelem převzít tranzitní dopravu po omezení průjezdu Americkou. Ta v případě schválení návrhu zastupiteli zůstane motoristům přístupná ve směru od Klatovské do Škroupovy a Jungmannovy ulice. Ve směru od Wilsonova mostu bude možné pokračovat do Prokopovy ulice. "Dopravní modely ukazují, že změna organizace dopravy motoristům žádné velké potíže nepřinese, ulice U Trati i kolem Rychtářky mají dostatečnou kapacitu, protože na nich skončily uzavírky a jsou čerstvě opravené. Vnitřnímu městskému okruhu navíc brzy odlehčí nové kilometry západního a východního okruhu," dodal Vozobule.